Česká policie chce dva vrtulníky. Najdou se na ně peníze, aby se Česko zbavilo závislosti na Rusku?

Jan Hamáček z ČSSD usiluje o vrtulníky pro potřeby policie a hasičů. Andrej Babiš se na velitelském shromáždění armádních špiček zmínil o možnosti, že by Hamáčkovo ministerstvo vnitra mohlo převzít dva starší ruské bojové vrtulníky Mi-24. To se ale Hamáčkovi nelíbí, jelikož se chce zbavit závislosti na Rusku, usiluje tak o nové vrtulníky v hodnotě až dvou miliard korun.

„Můžeme se bavit i o tom, jak potřebu vrtulníků pro policii propojit s přezbrojováním armády,“ uvedl pro deník E15 Jan Hamáček. Zároveň však dodal, že je to varianta, která by znamenala pokračování závislosti na ruské technice a náhradních dílech.

Stejným argumentem se obhajuje i ministerstvo obrany, které řeší investici do tuctu nových vrtulníků UH-1Y Venom a AH-1Z Vipet od americké firmy Bell Helicopter. Tento nákup má českou pokladnu přijít na 14,6 miliardy korun.

„My jsme se víceméně domluvili s panem Hamáčkem, že by vnitro nekupovalo eurocoptery a že by se dva armádní vrtulníky předělaly pro policii. Tím bychom i ušetřili,“ uvedl k této situaci Andrej Babiš.

A kde vzít dvě miliardy?

K vypsání tendru na nové vrtulníky musí dát zelenou ministryně financí Alena Schillerová, která by ve výhledu státního rozpočtu musela vyčlenit asi zmíněné dvě miliardy.

„Budeme jednat s paní ministryní. Pokud by se ukázalo, že náklady na nové vrtulníky jsou nad možnosti Česka, jsou ve hře i jiné alternativy,“ okomentoval Hamáček.

Nová posila Armády ČR

Armádě ČR by mělo do výzbroje v roce 2023 přibýt celkem dvanáct kusů amerických vrtulníků. Mělo by se tak stát na základě rozhodnutí českého ministerstva obrany, které definitivně schválilo nákup 12 strojů. Smlouva má být uzavřena do konce tohoto roku.

Původně americká vláda naší zemi navrhla dvě nabídky. Kromě víceúčelových modelů Venom a bojových strojů Viper mohla Armáda ČR pořídit 12 vrtulníků UH-60M Black Hawk. Expertní komise ale armádě doporučila právě modely Viper a Venom.

Uvádí se, že stroje by měly vyjít na 14,6 miliard korun bez DPH. V ceně je kromě samotných strojů zahrnuto také jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení i výcvik personálu. Podle informací by pak všech dvanáct amerických strojů měla česká armáda obdržet v roce 2023.