To jsou čísla! Média prozradila, kolik Hřib platí poradcům

„Poradci pirátského primátora Zdeňka Hřiba stojí Prahu měsíčně v průměru kolem půl milionu korun. Je to dvakrát až třikrát více, než kolik byly magistrátní náklady na týmy jeho předchůdců, ať už to byl Pavel Bém, Bohuslav Svoboda (oba ODS), Tomáš Hudeček (TOP 09) nebo Adriana Krnáčová (ANO),“ napsal deník.

Hřib má sedm poradců a každému z nich od ledna do září vyplatil v průměru 70 tisíc korun měsíčně. Celkem se jedná o částku 4,4 milionu korun. Ale další dva externí poradci dostávají 60 tisíc měsíčně.

Informace o platech Hřibových poradců si vyžádal opoziční politik Tomáš Portlík za ODS.

Mluvčí primátora a jedna z jeho poradkyň Martina Vacková Právu sdělila, že finanční ohodnocení zaměstnanců magistrátu bylo nastaveno podle tabulek Ministerstva vnitra.

Sám Hřib tvrdí, že se platy jeho poradců nevymykají standardům, a trvá si na tom, že rady potřebuje každý politik působící ve vysoké funkci s velkou odpovědností. „Je logické, že volení zástupci potřebují nějaké poradce nebo asistenty,“ uvedl.

Lidé z primátorova okolí poukazují také na to, že zatímco on platí poradcům asi 70 tisíc korun měsíčně, tak kupříkladu Pavel Bém jim platil přes 90 tisíc. Deník dodal, že tato obrana se zakládá na pravdě, jenže je zároveň třeba dodat, že si Bém vystačil pouze se třemi poradci, takže stáli magistrátní kasu méně než Hřibových sedm poradců.

Hřib naštval sociální sítě

Před pár týdny se primátor hlavního města na svém facebookovém účtu zamyslel nad přínosem sametové revoluce. Jeho prohlášení upoutalo pozornost sledujících, kteří zanechali spoustu negativních komentářů.

Podle Hřiba by Česká republika bez sametové revoluce trpěla osudem dnešního Běloruska. „Jak by vypadalo Česko bez Sametu? Možná podobně jako dnešní Bělorusko: nesvobodní lidé a po desetiletí vládnoucí diktátor. Naštěstí je to letos 30 let, co žijeme ve svobodě,“ začal Hřib.

Dále se pustil do současné vlády, která podle něj omezuje práva občanů. „Moc se má opět tendence koncentrovat v rukou úzké skupiny osob a u vrcholných politiků najednou není na překážku, pokud byli za komunismu aktivními STBáky. Část dalších, včetně nejvyšších ústavních činitelů, nepokrytě sympatizuje s režimy omezujícími lidská a občanská práva,” pokračoval primátor.

Na vyjádření primátora však sledující moc pozitivně nereagovali. „Od Vaší strany to zní docela úsměvně,“ okomentoval příspěvek Pirátů Roman Poláček. „Nechte už tu revoluci proboha. Řešte přítomnost a budoucnost. Všichni víme kulový, jak to tehdy bylo, a jen omíláme klišé,“ naštvaně dodal Yan Petzl.