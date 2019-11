„Pravda a láska je falešné heslo.“ Klaus udeřil na pražskou kavárnu ve vysílání ČT. Havlistům museli šedivět vlasy

„Svět se strašně rychle mění. Já se obávám, že některé technologické změny, včetně příchodu sociálních sítí, je něco, co tomu jednoduchému pojetí svobody je spíše na obtíž. Komplikuje to společenský život, protože normální lidé teď podléhají různým mediálním tlakům. Vytváří se tak nová situace, kdy pojem svobody dostává jiný obsah. Já to nejsem schopný přesně formulovat, protože společnost prochází opravdu v krátké době velmi složitými procesy změn, na které si lidé často zvykají a nevědí, co to všechno bude způsobovat,“ odpověděl Zdeněk Jičínský na otázku moderátorky, zdali je v České republice svoboda pevně zakotvena v institucích a myslích lidí.

Václav Klaus prohlásil, že v současné době vidí ohrožení pro současnou svobodu. Bývalý prezident podotkl, že vydal před několika dny i novou knihu, která je zasvěcena jeho obavám o svobodu v dnešní době.

„Já cítím výrazná další ohrožení svobody, která s minulým komunismem nemají nic společného. Neschovávejme to za komunismus, dívejme se na nové hrozby, ohrožení naší svobody,“ prohlásil Václav Klaus.

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí

„To je heslo, které nemá smysl, abychom ho analyzovali. Já v něm cítím faleš a prázdnotu. Já jsem se s tímhle heslem nikdy nezvnitřnil. Je to krásné heslíčko, které podle mého zavádí na zcestí a dejme si na něj pozor,“ zmínil bývalý prezident při diskuzi o slavném heslu proneseném Václavem Havlem.

Klaus dodal, že toto heslo nepovažuje za „politické heslo“. Podle jeho názoru se nejedná o výzvu „k něčemu serióznímu“. „Naším cílem bylo nevyhlašovat falešná hesla. Naším cílem bylo budovat systémové základy nového řádu. (…) Schovávat to za taková laciná hesla – já jsem toho nikdy nebyl obdivovatelem,“ řekl Václav Klaus s tím, že nad tímto heslem vždy „zvedal obočí“.

„Pravda a láska je falešné heslo k systémové změně,“ dodal bývalý prezident, ovšem rovněž zmínil, že na něm jako takovém „není nic špatného“.

Petr Pithart vyjádřil, že ho zajímá, proč se ze slov o pravdě a lásce stala nadávka.

„Mě zajímá to převalení tohoto pojmu do té nadávky,“ zmínil k diskuzi o Havlově heslu Pithart, který řekl, že sám neví, jak se to stalo.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii 16. listopadu na Letné

Spolek Milion chvilek pro demokracii provedl na pražské Letné demonstraci proti premiérovi Andreji Babišovi. Někteří politici a veřejní činitelé spolek kritizovali za pokus o zneužití paměti 17. listopadu pro vlastní politické cíle.

Odhady uvádí, že se demonstrace na Letné zúčastnilo okolo 250 000 lidí.