Konečně zase šťastná? Pašeračce Tereze zpříjemňuje pobyt za mřížemi malé miminko

Uvádí se, že mladá pašeračka se ve vězení stará o dvouletého chlapečka, který se ve vězení nachází se svou matkou, která si odpykává trest rovněž za drogy.

„Tereza má nového kamaráda. Jmenuje se Ayyan. Ten chlapec samozřejmě žádný čin nespáchal, ale je ve vězení se svou matkou Hinou Bibi, která je taky u soudu kvůli drogám,“ vysvětlil Blesku s odvoláním na zdroj přímo z věznice pákistánský novinář Alí Aršád ze serveru Dunya News.

​Jak novinář dále sdělil, Tereza má být s miminkem často v kontaktu. Dodal, že když se o něj nemůže starat jeho matka, právě Tereza s ním tráví čas.

„Když jeho matku zrovna někde potřebují, Tereza k němu přijde a chová ho v náručí. Má ho ráda. Hina Tereze nezakazuje, aby Ayyana vídala,“ sdělil novinář.

Případ s Terezou

Terezu Hlůškovou zadrželi celníci 10. ledna roku 2018 na letišti v Láhauru. Uvádí se, že měla projít přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek, když směřovala na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pákistánský tisk uvádí, že se poté chystala do Irska. Celníci našli v kufru celkem devět kilogramů drogy. Mladá žena od začátku tvrdí, že je nevinná, soud o tom však nepřesvědčila. Tereza byla odsouzena na osm let a osm měsíců, rozsudek je však nepravomocný.

Případ měl být vyřešen odvolacím soudem ve druhé polovině září. Jednání se ovšem odročilo na začátek října, tehdy však k soudu rovněž nedošlo. Zatím nebyl stanoven nový termín. Jak uvedl Blesk.cz, verdikt by měl u soudu padnout až na jaře. Uvádí se, že dlouhý pobyt za mřížemi se podepisuje na fyzickém a psychickém stavu mladé ženy.

​Alí Aršád ze serveru Dunya News sdělil Blesku, že je pravděpodobné, že Tereza stráví ve vězení i druhé Vánoce. Jak dodal, odvolací soud by měl vynést rozsudek až v příštím roce na přelomu zimy a jara.

Byl zadržen politik

V červenci média informovala, že bývalý ministr spravedlnosti Paňdžábu Rana Sanaullah Khan byl zadržen a poslán do vězení v Láhauru zatím na 14 dnů. V jeho autě bylo nalezeno 15 kilogramů heroinu. Právě v tom stejném vězení skončila i Hlůšková. Uvádí se, že zatčeni byli spolu s ním i jeho řidiči a ochranka. Poté, co se politika dotázali na drogy, měl přiznat, že má heroin a měl ukázat na modrý kufr za jeho sedadlem. Právě v něm se nacházel plastový sáček s heroinem.

Paragraf 9 zákona o kontrole narkotických látek z roku 1997 předpokládá v Pákistánu trest smrti nebo doživotní trest odnětí svobody nebo trest odnětí svobody, který se může prodloužit na 14 let spolu s pokutou až do jednoho milionu rupií.

​