„To dělal i Hitler Háchovi.“ Bývalý politik okomentoval ultimáta chvilkařů

Spolek Budeme vám poroučet

Podle Ortmana ultimáta, která zástupci spolku Milion chvilek vyslovili na adresu českého premiéra Andreje Babiše, že by se měl zbavit Agrofertu a odvolat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou nebo odstoupit, je nepřijatelným postupem.

„Celý ten spolek beru jako pitoreskní sdružení. Neříkám mu Milion chvilek pro demokracii, ale spolek Budeme vám poroučet. Měli by se přejmenovat, pokud chtějí dávat ultimáta, pak ať to dělají. To dělal i Hitler Háchovi, naposledy v Turecku dávali ultimáta Kurdům. Spolek Budeme vám poroučet vnímám tak, že chce ultimáty zvrátit nějaký vývoj, který se děje. Pro mě je takový postup naprosto nepřijatelný,“ sdělil.

Za přijatelné bývalý politik považuje prosazování politických požadavků pomoci demokratických voleb a ohledně demonstrace na Letné odkazuje na protesty ve Francii či Hongkongu.

„Jestli se jim líbí žluté vesty a co se děje ve Francii, jestli se jim líbí, co se děje v Hongkongu, já takové scénáře nechci, podle mne jsou špatné, a kdyby Havel viděl, jakým způsobem je vykládán listopad 1989, kdy jsme volali po usmíření a: Nejsem jako oni! – a nyní žijeme úplně jinou verzi. Chceme být horší než oni a tomu nerozumím,“ sdělil Ortman.

O výzvách k opozici

Kromě požadavků na adresu Andreje Babiše se Milion chvilek na pražské Letné obrátil i na české opoziční strany. Ty byly vyzvány ke spolupráci a lidé k většímu zapojení do politického dění.

„Výzva, aby se lidé zapojili do politiky, je stará jako lidstvo samo, nic nového. Mně se nelíbí, že se zároveň dělá i výběr. Chceme politiky, kteří budou takoví nebo makoví, chceme občany takové a makové, chceme žít v zemi, která bude taková nebo maková. Mně se zdá, že se to prostě rozděluje. Tenhle boj nemůže vyhrát spolek. Nakonec všechno rozhodnou volby,“ uvedl.

Navíc k tomu bývalý politik přidává, že by spojení s Milionem chvilek bylo pro opoziční strany smrtonosným a hrozí jim ztrátou suverenity a samostatnosti.

„Podivuji se pánům, kteří stojí v čele opozičních stran, divím se jim, že poslouchají výzvy, aby splnili požadavky. Jestli se všichni seskupí pod plachtou Milionu chvilek, tak ztratili suverenitu a předsedové mohou své předsednické funkce zahodit. Pro Piráty je spojení se spolkem smrtonosné. Piráti dosud těžili z toho, že oslovili mladé lidi a sebrali jiným volebním hlasy, ale pokud by byli v područí nějakého spolku, tak absolutně ztrácejí suverenitu a samostatnost. Na to nemohou přistoupit. Být jimi, tak se o tom vůbec nebavím,“ uvedl.

Další demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na pražské Letné se uskutečnila 16. listopadu. Podle předsedy spolku Mináře se akce zúčastnilo 300 tisících lidí. Ministr vnitra Jan Hamáček odkazoval na údaje policie, podle kterých bylo přítomní 250 tisících. Mobilní operátor T-Mobile uvedl 257 000.