„Bezpečnost obyvatel je vám lhostejná, ale hlavně že si rýpnete do Číny.“ Hřib za svůj výrok dostal ledovou sprchu

„Navíc studie ukazují, že tato technologie nepracuje vždy správně. Zaznamenává například významnou chybovost při rozpoznávání lidí s různým odstínem pleti nebo žen. Jak již uvedl náměstek pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček, jedná se o citlivou záležitost. Praha požádá o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů,“ dodal.

Kamerový systém se softwarem na rozpoznávání obličejů v ulicích Prahy? Já osobně jsem proti použití této technologie v rámci městského kamerového systému. Nechci podporovat Velkého bratra v čínském stylu. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 21, 2019

Reakce přišla brzy. Pod příspěvkem se objevilo velké množství negativních komentářů. Sledující zaútočili na primátora, který podle nich nespravedlivě zaútočil na Čínu.

„A pro bezpečnost? Co tady pletete Číňany? Jste snad impotent!!! Přece jsou to hrozby? Vás a vaší rodiny se to netyká? Máte přece zodpovědnost za občany? Policie přece může být akčnější. Opět do toho Hřibe, pletete politiku,“ napsal uživatel s přezdívkou @kostakostik.

„Normální člověk se nemá čeho obávat. Jelikož s kamerovým systémem pracuji, vím, k čemu všemu už pomohl. V rozšíření o tuto identifikaci vidím další potenciál. Funguje i v západním světě a v boji proti terorismu. Jak ze série Básníků: Nejvíc mluví ten, který o tom nejméně ví...,“ napsal.

„Bezpečnost obyvatel je vám lhostejná, ale hlavně že si rýpnete do Číny. A to že v USA špehují mobily, to je v pořádku? Buďte někdy aspoň trochu objektivní. V Bratislavě by určitě teď kamerový systém vítali,“ dodal uživatel John Deere.

Sledující byli také překvapeni, že Hřib jako příklad uvedl právě Čínu, neboť takový systém, se podle jejich slov poprvé objevil v Londýně.

Včera minstr vnitra Jan Hamáček uvedl, že policie nespouští systém kamerového rozpoznávání obličejů v Praze, chtěla pouze zahájit diskusi o jeho možném využití na místech s vysokou koncentrací osob.

„Rozhodně pražská policie nic nespouští, pouze navrhla pražskému magistrátu, aby se o tom zahájila diskuse,“ řekl Hamáček.

Kamery, které umí za pomoci speciálního softwaru rozlišovat obličeje, slouží policii při hledání pachatelů trestných činů či ztracených osob. Zároveň technologie vyvolává pochybnosti kvůli možnému zneužívání či nespolehlivosti.