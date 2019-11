Český ekonom vysvětlil, proč se dnešní chování podnikům vymstí. Prozradil i kdy

V pořadu Interview ČT24 byl hostem ekonom a bývalý politik Ivan Pilip. Ten uvedl, že v České republice v posledních letech nebyl vyvíjen dostatečný tlak na podniky, aby se přesunovaly k produktům s vysokou přidanou hodnotou. A právě to se podle něj může hospodářství vymstít v době příští ekonomické krize.

Ekonom Pilip je toho názoru, že zatím nenasvědčuje nic tomu, že se bezprostředně blíží krize. Ale jak říká, může se to změnit zásahem vnějších vlivů, mezi které zařadil například silnou obchodní válku mezi USA a Čínou.

Ekonomiky rostou

Odborník také za velký problém považuje to, že ekonomiky států ztratily část nástrojů, se kterými by mohly bojovat proti krizi. Zejména zmínil úrokové sazby.

„Ekonomiky rostou, ale úrokové sazby jsou na tak nízké úrovni, která by odpovídala potřebě oživit zemi po krizi. Někde jsou dokonce záporné,“ uvedl a dodal, že tvůrci hospodářské politiky si tak budou muset poradit s tímto nevídaným stavem.

Podle něj také větší roli začala hrát politika rozpočtová. Je proto podle Pilipa důležité, aby státy využily současnou relativně příznivou dobu k ozdravení svých financí. Pokud totiž přijde krize, centrální banky už nedokáží zasáhnout. Poté bude na státu, aby více investoval a více se zadlužil, ale nesmí být předtím již předlužen.

Pilip také připomněl, že mnohé organizace shodně očekávají, že růst české ekonomiky bude v příštím roce nižší než letos. Navíc nepříznivý dopad bude mít i stav německého hospodářství, které se těsně vyhnulo technické recesi. A právě Německo je odběratelem 30 % českého exportu.

Odchod zahraničních pracovníků

Expert také připomenul, že se každá česká vláda chtěla zbavit závislosti na Německu, ale to se nedaří. Uvedl také, že aby se české firmy dostaly na trhy Jižní Ameriky či Asie, vyžaduje to inovativní výrobky a silnou síť.

Podle něj také česká ekonomika zatím moc nereaguje na situaci v německém hospodářství. Ale uvádí, že pokles zakázek by neznamenal dramatický růst nezaměstnanosti, ale spíše by došlo k odchodu zahraničních pracovníků.

Za velkou slabinu Pilip považuje nedostatečné investice do české infrastruktury.

„Jestli jsme někde za posledních 30 let nedohnali svět, tak je to v oblasti dopravy,“ říká Pilip

Odborník by si také představoval i větší schodek než 40 miliard korun, se kterým se počítá pro příští rok. Muselo by podle Pilipa ale jít o věci, které by vedly k rozvoji ekonomiky a zlepšení její infrastruktury.

Ekonomická transformace 90. let splnila očekávání

Bývalý prezident Václav Klaus prohlásil, že ekonomická transformace provedená v 90. letech, splnila jeho očekávání. Václav Klaus to řekl na konferenci v Brně s tím, že cílem bylo oddělit politiku od ekonomiky.

Kuponovou privatizaci bývalý prezident označil za východisko z nouze, neboť domácí kapitál v zemi po pádu komunismu chyběl, píší České noviny.

Podle slov Klause se oddělení politiky od ekonomiky dařilo nějakou dobu udržet. Obratem ale dodal, že nyní dochází ke zvratu této situace, což označil za „smutné“.

Za nejsložitější prvek označil provedení privatizace. „Přetrvávají sny o tom, že by bývalo bylo možné existovat a jít dál bez rozsáhlé privatizace ekonomiky jako celku - to je fatální omyl,“ cituje ČTK slova bývalého prezidenta. Bylo prý nezbytné privatizaci provádět dostatečně rychle, aby ekonomické změny probíhaly paralelně s těmi politickými.