Vzpoura chátry. Sociolog Hampl o 30. výročí Listopadu. Eurohujerům radši nečíst

Sociolog, autor knižního bestselleru Prolomení hradeb o migraci, na portálu Nová buržoazie vypráví příběh, který se odehrál před několika dny během připomínkových akcí na Národní třídě v Praze.

„17. 11. 2019 na Národní krátce poté, co kytici položil Ladislav Jakl. (…) „Ty špíno!“, křičí obtloustlý čtyřicátník na důchodkyni, elegantní dámu, která byla 89 vyhozena z práce za to, že dělala komunistům problémy (a které později založila ve svém městě Občanské Fórum),“ začíná výpověď Hampl.

Vlivný sociolog dále popisuje reakci muže, který byl konfrontován, aby vysvětlil svůj postoj.

„Není těžké dojít až k tomu chlápkovi. Myslíte, že ho soudruzi z davu podpoří? Ne, rozprchnou se jako vrabci. Jen pár mladých lidí zůstalo opodál a se zájmem sleduje scénku. A dál to pokračuje, jak byste očekávali. Při konfrontaci tváří v tvář babišojec panikaří. Prý nic nekřičel, to někdo jiný a já ho neprávem urážím. Zkusí vyhrožovat fackami. „Prosím, jen do toho,“ říkám. Ne, s těmi fackami to tak nemyslel. Dvojnásobná panika. Nakonec ho otráveně nechávám být,“ píše Petr Hampl.

Na tomto příkladu je podle jeho názoru vidět rozdíl mezi „lidovou revolucí“ a „vzpourou chátry“.

„Chápete už, jaký je rozdíl mezi lidovou revolucí a vzpourou chátry?“ uzavřel svůj text sociolog.

17. listopad na Národní třídě

Vzpomínkové akce na pražské Národní třídě byly poznamenány incidentem, kdy zdivočelý dav přítomných křičel na Václava Klause mladšího, který jako bezprostřední účastník revolučních událostí rovněž přišel na místo s malou dcerou. Tu musel po začátku řevu davu vzít na ruce.

„Takovej ten pocit, když jako účastníku demonstrace 17. 11. 89 se vám po třiceti letech snaží samozvaný pouliční výbor zakázat zapálit svíčku na Národní. Přitom Trikolóra narozdíl od jiných dnes nedělá žádné politické akce – 17. listopad patří všem. Jen jsem šel s dětmi (jako každý rok). A nebojte se, svobodu budeme bránit a bude nás víc a víc,“ komentoval tehdy událost Klaus mladší.

Nenávistná skupinka pokřikovala na Klause ml. hesla jako: „Hanba, hanba!“, „Táhni odsud!“, „Fuj!“, „Srabe!“, „Zrádče!“, „Parchante!“, „Táhni s fotrem do prdele!“, „Putinova děvka!“ a další.

Uvádí se, že jeden z agresivních útočníků měl mít placku organizace Milion chvilek pro demokracii.