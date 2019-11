Děti se „špatnými“ názory bývají omezovány. Hampl o jedné z tváří současné demokracie

Podle názoru vlivného sociologa, autora knižního bestselleru Prolomení hradeb o migraci a Evropě, se jedná o to, že mít „správné názory“ na vybraná témata rozhoduje o tom, zdali se mladý člověk bude moci účastnit některých činností nebo ne.

„Zvláště zajímavá situace nastává tam, kde mladý člověk dostává určitou informaci na ideových školeních (zpravidla, že před listopadem 89 tu panoval temný stalinismus) a něco úplně jiného mu říkají rodiče (zpravidla, že se jim žilo lépe než dnes). Proč svým rodičům nevěří osobní zkušenost? (…) Je to něco, co rozhoduje o tom, jestli jste správný pokrokový mladý člověk. Co rozhoduje o tom, jestli budete patřit mezi lepší lidi, jestli vás vezmou na letní stáž nebo zda postoupíte do dalšího kola výběrového řízení. Jak na vás budou pohlížet lidé, kteří rozhodnou o vaší kariéře,“ cituje jeho slova portál.

Hampl se zamýšlí nad tím, proč děti nevěří svým rodičům vyprávění o tom, jak se žilo za minulého režimu. Podle jeho názoru děti filtrují slova dospělých a zaměřují se pouze na to, co jim může pomoci v dalším životě.

Sociolog také poukazuje na skutečnost, že svět je nyní rozdělen „mezi pár velkých organizací“, jejichž korporátní pravidla je nutné dodržovat, pokud v nich člověk chce přebývat.

„Důležité je umět šplhat, být „in“, mít správné názory, být šestkrát povýšen. Vítěz bere víc než kdykoliv předtím, ale také následky porážky jsou těžší než kdykoliv dříve. Kdo vypadne, ten nebude mít na bydlení, nedokáže obstarat ani další životní potřeby a bude zbaven lidské důstojnosti. Soutěž tedy nabírá místy až zoufalou podobu,“ prohlásil Petr Hampl, který dodal, že ve srovnání s dětmi, jejich rodiče, kteří rostli v 80. a 90. letech, „vyrůstali v idylickém světě“, kde ještě bylo možné otevřeně mluvit o minulosti.

Mladí lidé, jež si našli cestu životem mimo velké korporace, podle jeho názoru, nemají problémy s politickou korektností, ani s hovory o socialistické době se svými rodiči.

„Mimochodem, všimněte si, že ti mladí lidé z řemeslnických rodin, které si našly vlastní cestu úplně mimo politicky korektní korporátní svět, ty nemají problém svým rodičům věřit,“ uzavřel Hampl svůj příspěvek pro portál.

Vzpoura chátry

Sociolog dříve na portálu Nová buržoazie zveřejnil text, kde poukazoval na události 17. listopadu na pražské Národní třídě během připomínkových akcí. Poukázal v něm na rozdíl mezi „lidovou revolucí“ a „vzpourou chátry“.

Během připomínkových akcí na Národní třídě 17. listopadu zfanatizovaný dav křičel urážlivá a hanlivá hesla na Václava Klause mladšího, který na místo dorazil se svou malou dcerou.