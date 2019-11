Metnar v Afghánistánu: Čeští vojáci po šesti letech ukončí ostrahu spojenecké základny Bagrám

Čeští vojáci se spolu se spojenci starali o vnější bezpečnost letecké základny více než šest let. Nyní budou mít nový úkol - výcvik afghánských speciálních sil.

Leteckou u základnu Bagrám v současné době hlídá již 13. česká strážní rota. Svůj úkol začala plnit v říjnu, v zemi by měla zůstat do konce března. Poté se podle Metnara předpokládá, že česká armáda svou strážní činnost na základně ukončí. Ministr poznamenal, že reorganizace sil nastává i u jiných koaličních jednotek.

„My budeme hlavní důraz klást na to, abychom se zaměřili na to, co je nejvíce žádáno, a to znamená podporu a mentoring speciálních a bezpečnostních sil,“ prohlásil Metnar s tím, že od počátku příštího roku také armáda do země vyšle vojenský chirurgický tým.

Strážní rota je nejpočetnější českou jednotkou v Afghánistánu. Další vojáci působí v Kábulu a v dalších místech v provinciích, a to včetně speciálních sil. Celkem má v současné době česká armáda v Afghánistánu asi 250 vojáků.

Ztráty při ostraze základny

V roce 2014 byli při obraně bagrámské základny zabiti čtyři čeští vojáci, pátý zemřel po převozu do České republiky.

V roce 2017 zemřel další voják, který byl vážně zraněn v roce 2014 v důsledku dalšího incidentu.

V loňském roce ztratila česká armáda v Bagrámu další tři vojáky, kteří zemřeli po sebevražedném bombovém útoku.

„Celá ta mise za desítky miliard byla úplně k h*vnu,“ zareagoval Ondráček

Podle poslance Zdeňka Ondráčka Armáda ČR chce stáhnout české vojáky z Afghánistánu, ale zároveň nedat najevo, že mise selhala. Ondráček se ke zprávě vyjádřil na Facebooku.

„Na genštábu mají plnou hlavu, jak naše vojáky stáhnout a přitom nepřiznat, že celá ta mise za desítky miliard byla úplně k h*vnu. Včetně těch zmařených životů,“ napsal poslanec. „V Afghánistánu bude dál vládnout Talibán a ten i od NATO převezme kontrolu nad produkcí a vývozem opia. Což už stejně má. Já však nevím, zda jsme ten boj za svobodu a demokracii nakonec vyhráli nebo prohráli? Asi plichta,“ uzavřel.