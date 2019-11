„Petra Procházková nám předvedla v praxi ‚chvilku pro demokracii‘.“ Okamura se postavil za redaktora Sputniku

„Novinářka sluníčkářského Deníku N (přezdívaného Deník nenávisti) Petra Procházková nám předvedla v praxi ‚chvilku pro demokracii‘ a zákeřně fyzicky napadla redaktora Sputniku Vladimíra Frantu jen pro to, že se jí nelíbí jeho komentáře,“ napsal Okamura s tím, že se podle něj Vladimír Franta choval inteligentně.

Následně se předseda SPD obul do dalších českých médií, která podle jeho názoru nesnášejí kritiku a dokonce za ni mstí. „Takže, když oni každodenně lžou, rozeštvávají lidi, provokují, vyhrožují a občansky likvidují názorově nepohodlné lidi, tak to je podle nich v pořádku, a máme to trpět. Ale když někdo o nich napíše něco kritického, tak se kolektivně hned mstí nebo přistupují k násilí. A využívají k tomu i Českou televizi a Český rozhlas. Je to nastupující nová totalita,“ uvedl.

Na incident zareagovalo i tiskové oddělení agentury Sputnik.https://t.co/m9pIMcg26t — Sputnik ČR (@sputnik_cz) November 23, 2019

Okamura dále odsoudil reakci samotného portálu. „Třešničkou na zkaženém dortu je vyjádření samotného Deníku N, který tento bezdůvodný fyzický útok neodsoudil a naopak ho schvaluje,” napsal s tím, že pokud Deník N nezmění svou pozici ohledně napadení, strana SPD s ním spolupracovat nebude.

Ve svém příspěvku Okamura také připomenul reakci exposlance TOP09 Jaromíra Štětiny a režiséra Jana Hřebejka, kteří Procházkovou podpořili. „Jak můžou schvalovat násilí?“ diví se Okamura.

Závěrem politik přemýšlí, zda by další česká média informovala své diváky o incidentu, který se šíří na sociálních sítích. „Připomínám, že Deník N hojně propaguje také Česká televize stejně, jako propaguje ‚provařený‘ web Hlídací pes. A jsem zvědavý, jestli zase budou ČT a další sluníčkářská média o tomto incidentu mlčet a cenzurovat, protože se jim to nehodí, nebo toto násilné jednaní konečně odsoudí? Nedělám si iluze, ruka ruku myje…,“ podotkl Okamura.

Video včera publikoval YouTube kanál Raptor TV Live. Na něm je vidět, jak Petra Procházková nejdříve verbálně útočí sprostými slovy na korespondenta Sputniku. O několik okamžiků později mu nejdříve vyrazila z ruky mobilní telefon a následně korespondentovi dala facku.

K události došlo na novinářské konferenci Media 2019, která probíhala od 20. do 22. listopadu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza. Petra Procházková tak dala najevo svoji nespokojenost s tím, jak korespondent Sputniku referoval o jejím vystoupení na fóru.

Reakce tiskového oddělení agentury Sputnik

K útoku na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu se vyjádřila i tisková služba zpravodajské agentury: „Domníváme se, že jakékoliv rozpory se mají řešit cestou civilizovaného dialogu. Agrese a urážky nemají nic společného ani s žurnalistikou ani s normami společenského chování. Tento incident nijak neovlivní naši činnost, budeme i nadále poskytovat českému publiku důvěryhodné, aktuální a operativní informace podle norem a principů novinářské etiky a celkové lidské morálky.“