„Tyhle lidi si nic jiného nezaslouží.“ Pravdoláskaři adorují Procházkovou po útoku na redaktora Sputniku

Režisér Jan Hřebejk prohlásil, že novináři si nezaslouží nic jiného, než být vystaveni fyzickým útokům. Před „novinářkou“ Petrou Procházkovou smekl.

„Tyhle lidi si nic jiného nezaslouží, klobouk dolů, reakce paní Petry Procházkové je naprosto na místě,“ napsal Hřebejk na svém Twitteru.

​Novinář Alexandr Mitrofanov ve svém vyjádření k útoku na samu podstatu novinářského řemesla hovořil o obcházení hoven.

„Mám pravidlo, že když je na cestě hovno a je možné ho obejít, tak ho obejdu. Denně to hovno vidím. Pak jsou situace, kdy se obejít nedá. Ne že bych to udělal jako Petra, ale nadávat jí nebudu. Akorát teď to rozhňácané hovno má na rukou,“ myslí si Mitrofanov.

​Novinář a šéfredaktor Fóra 24 Pavel Šafr reagoval na útok na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu slovy o tom, že je nezbytné zakazovat nepohodlná média.

„Nikdo z Deníku N si facku nezaslouží. Na Sputnik je jedna facka málo. Měl by se tu prostě zakázat, protože jako oficiální orgán ruské diktatury ohrožuje zájmy demokratického státu a šíří nepřátelskou propagandu,“ napsal Šafr na svém Twitteru.

​Jindřich Šídlo, novinář působící na portálu Seznam Zprávy, Petru Procházkovou podpořil. Věří, že svým hrubým vystupováním a fyzickými útoky „má pravdu“.

„Já myslím, že má Petra Procházková pravdu,“ řekl na svých sociálních sítích.

​Bývalý europoslanec Jaromír Štětina, který v minulosti vyjadřoval podporu ukrajinskému nacistickému praporu Azov, věří, že být žurnalisty je správné.

„Petro, to, žes dala Sputniku přes hubu, je správné,“ napsal na svém Twitteru.

​Představte si, že by redaktor Sputniku nafackoval redaktorovi Deníku N

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček vyzval představit si situaci obráceně. V takovém případě by se političtí komentátoři, podle jeho názoru, předháněli v psaní o „ruském útoku na svobodu slova“.

„Představme si to obráceně: Redaktorka Sputniku nafackovala redaktorovi Deníku N. “Může za to Zeman,” křičí opozice. “Brutální ruský útok na svobodu slova,” halekají komentátoři. Ministr Petříček si povolává ruského velvyslance, ČST burcuje ve všech pořadech kromě Večerníčku,“ prohlásil na svých sociálních sítích Ovčáček.

​Prezidentův mluvčí později, rovněž na Twitteru, poukázal na podobnost mezi událostmi z ledna 1989 a útokem Petry Procházkové z Deníku N na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu.

„Podobnost jistě čistě náhodná! Čs. rozhlas, leden 1989: Na Václavském náměstí se uskutečnila provokace protisocialistických sil. Deník N, listopad 2019: Akce nese znaky připravené provokace ze strany zástupce propagandistického serveru Sputnik,“ dodal Jiří Ovčáček.

​Na útok na novináře zareagoval i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, který poznamenal, že si ověří informace o tom, že Deník N napsal, že se v Česku mohou fackovat novináři.

„V Deníku N prý psali, že se u nás už smí fackovat novináři. Radši si to ale ještě ověřím,“ řekl Foldyna na svém Twitteru.

​Útok Petry Procházkové na redaktora Sputniku

Včera večer publikoval YouTube kanál Raptor TV Live video. Na něm je vidět, jak novinářka Deníku N Petra Procházková nejdříve verbálně útočí sprostými slovy na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. O několik okamžiků později mu nejdříve vyrazila z ruky mobilní telefon a následně dala facku.

K události došlo na novinářské konferenci Media 2019, která probíhala od 20. do 22. listopadu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza. Petra Procházková tak dala najevo svoji nespokojenost s tím, jak korespondent Sputniku referoval o jejím vystoupení na fóru.

Po útoku na Vladimíra Frantu se k události vyjádřila i tisková služba agentury Sputnik. Tato nepřijatelná událost nijak činnost agentury neovlivní, agentura bude českému publiku nadále přinášet důvěryhodné a aktuální informace, řekla.

„Domníváme se, že jakékoliv rozpory se mají řešit cestou civilizovaného dialogu. Agrese a urážky nemají nic společného ani s žurnalistikou ani s normami společenského chování. Tento incident nijak neovlivní naši činnost, budeme i nadále poskytovat českému publiku důvěryhodné, aktuální a operativní informace podle norem a principů novinářské etiky a celkové lidské morálky,“ prohlásila tisková služba agentury Sputnik.