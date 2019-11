New York Times zaútočily na Zemana. Kvůli primátorovi Hřibovi a jednotné Číně

Americké noviny New York Times publikovaly velký článek o událostech týkajících se jednotné Číny a partnerství s Prahou. Z Miloše Zemana dělají „populistu“, primátora Zdeňka Hřiba mezi řády prezentují jako nositele naděje.

Noviny ve svém článku shrnují situaci, jež vznikla okolo slov o jednotné Číně v partnerské smlouvě mezi Prahou a čínským Pekingem. NYT vypráví příběh o tom, jak nový primátor Hřib odmítl vyhodit z novoroční párty taiwanského reprezentanta na základě prosby čínského velvyslance.

„Požadoval, abych vyhodil reprezentanta Taiwanu. Řekl jsem mu, že naše hosty nevyhazujeme,“ citují noviny slova Hřiba, která měl pronést minulý leden. Incident nakonec, podle novin, skončil tím, že čínský velvyslanec sám událost opustil.

NYT ukazují na pozici pražského starosty Zdeňka Hřiba, jenž odmítl připojit se k politice. To údajně odkrylo způsob, jakým Čína používá svoji velkou ekonomickou sílu při zahraničněpolitických jednáních, píší noviny a upozorňují velké množství čínský turistů, kteří do Česka přijíždějí. Jejich hojný počet by nyní, po skandálu, mohl být ohrožen. Také se věnují situaci okolo zrušeného koncertního turné Pražského filharmonického orchestru po Číně, na které se soubor připravoval dva roky.

Česká republika je podle novin jeden z menších států, k němuž se Peking chová s největší agresí. Prezidenta Miloše Zemana přitom za jeho snahu o vytváření dobrých partnerských vztahů a za snahu o přilákání čínských investic americké noviny označují za „populistu“ a dodávají jeho citát o tom, že Česko se může stát pro Čínu „branou do Evropy“

„Někteří lidé říkají, že bychom neměli (Praha – red.) být zapojeni do zahraniční politiky. Udělali jsme ale to, že jsme se zbavili deklarace o jednotné Číně, která Prahu zatáhla do zahraniční politiky,“ citují noviny slova Zdeňka Hřiba a dodávají, že Hřib nebyl ochotný trpět „nesmyslné čínské požadavky“.

Noviny citují i slova Miloše Zemana. Po vypuknutí skandálu okolo společnosti Huawei, jejíž výrobky byly českými bezpečnostními službami označeny za hrozbu pro národní bezpečnost, je prezident Česka osočil z používání „špinavých triků“. Zmiňován je i osobní dopis čínskému lídrovi Si Ťin pchingovi, v němž Zeman svého čínského kolegu ujistil o tom, že Česko a jeho vláda respektuje politiku jednotné Číny. Učinil tak ve snaze o minimalizaci škod způsobených primátorem Hřibem.

New York Times nakonec poukazují na skutečnost, že během vlády předešlé politické garnitury na pražském magistrátu byla pro pražskou ZOO slíbena panda. Ta ale nebyla nikdy dodána. Zdeněk Hřib nyní usiluje o získání jiného vzácného zvířete, luskouna. Ovšem nikoli od pevninské Číny, nýbrž z rukou Taiwanu.

Napjaté vztahy mezi Pekingem a Prahou

Sedmého října rada hlavního města Prahy, jejímž primátorem je Zdeněk Hřib (Piráti), rozhodla o vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem. Na varovná prohlášení čínského velvyslanectví v Praze Piráti nereagovali.

Konflikt se tak dále rozvíjel a následně musel zasáhnout i český prezident Miloš Zeman. Ten poslal čínskému prezidentovi osobní dopis, ve kterém se snažil vysvětlit napjatou situaci mezi Pekingem a Prahou.