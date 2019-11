„Konec uhlí bez výjimek!“ Do sídla společnosti Severní energetická v Mostu pronikli aktivisté, zasahovat musela policie

Aktivisté hnutí Limity jsme my, které bojuje proti těžbě a spalování uhlí, obsadili hlavní sídlo uhelné společnosti Severní energetická v Mostě. Hnutí o tom informuje na svém Instagramu, kde před hodinou sdílelo fotku z Mostu. Policie na místě zajistila 11 lidí.

Aktivisté z hnutí Limity jsme my do sídla těžařské společnosti Severní energetická v Mostě pronikli dnes ráno a následně na budovu vyvěsili transparent s nápisem „Konec uhlí bez výjimek“. Přivolaní policisté na místě zadrželi 11 osob, které byly převezeny na místní oddělení.

Situaci pro ČTK okomentovala policejní mluvčí Ludmila Světláková, která dodala, že policejní zásah byl na místě ukončen krátce po desáté hodině ranní.

Za hnutí se k celé akci vyjádřila Veronika Dombrovská, která taktéž pro ČTK uvedla, že hnutí chce upozornit na to, jak soukromá společnost znečišťuje ovzduší.

„Chceme upozornit na to, co dělá Severní energetická, soukromá společnost, která vlastní kontroverzní elektrárnu Chvaletice a která si žádá o výjimky, aby mohla ještě více znečišťovat ovzduší. Zisk jde do soukromých rukou, ale změny klimatu a dopady neseme my všichni v České republice," uvedl Dombrovská.

„Zatímco jedni porušují zákony a exhibují v médiích, my investujeme miliardy do ekologizace a přírodě blízké rekultivace,“ uvedla mluvčí.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v Česku a od roku 2013 ji vlastní Severní energetická. Mluvčí společnosti Gabriela Sáričková Benešová pro ČTK uvedla , že nemá cenu vést diskuzi s fanatiky a výtržníky.

Dombrovská z hnutí Limity jsme my také uvedla, že akce měla upozornit i na dnešní pražské zasedání tzv. uhelné komise, na kterém se má rozhodnout o datu konce těžby a spalování uhlí.

„Cílem uhelné komise musí být ... bezodkladný konec uhlí, bez kterého se neobejde řešení klimatické krize. Nicméně složení uhelné komise je nevyrovnané ve prospěch zájmů uhlobaronů. O konec uhlí a spravedlivou transformaci na čistou energii, která nepoškodí zájmy lidí pracujících v uhelném průmyslu, se musíme zasadit my všichni," uvedla členka hnutí.

Hnutí Limity jsme my

Jsme otevřené občanské hnutí zdola proti těžbě a spalování uhlí. Sdružujeme jednotlivce z různých aktivistických i neaktivistických skupin po celé republice. Vznikli jsme v roce 2015 v souvislosti s vládním návrhem prolomit limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách, který by ve své nejhorší variantě znamenal bourání obcí Horní Jiřetín a Černice. V kampani za zachování limitů jsme se spolu s tisícovkami lidí z celé republiky během roku 2015 stavěli proti prolomení limitů těžby na dole Bílina a ČSA v severních Čechách.

Pokračující těžba a spalování uhlí však již dnes neohrožují jen domovy a zdraví Severočechů. Jsou jednou z bezprostředních příčin změn klimatu. Naléhavost klimatické krize je natolik závažná, že s limity nastaveným směřováním k ukončení těžby uhlí u nás až v roce 2055 se nelze smířit. Hnutí Limity jsme my se proto zapojuje do globálního úsilí o férové řešení změn klimatu a budoucnost bez špinavých fosilních paliv. Vyvíjí tlak na co nejrychlejší ukončení těžby uhlí v České republice a přechod na obnovitelné zdroje energie.

Klima se mění a kde petice nestačí, je potřeba přejít od slov k činům. Chceme i nadále usilovat o konec doby uhelné, postavit se přímo těžbě a spalování uhlí, jak to činí lidé po celém světě. Pojďte do toho s námi. Limity jsme my. Uvádí hnutí na své internetové stránce.