Hurá na Merkel. Willkommen syrští sirotci. Šéfka TOP 09 Pekarová Adamová prozradila, jak chce úřadovat

Antibabiš

Pekarová Adamová chce přivést TOP 09 do příští vlády s dalšími stranami „od středu napravo“ a uvažuje tak o vytvoření předvolebního bloku opozičních stran. Předsedkyně hnutí uvedla, že by mohla uvažovat o koalici hlavně se STAN, KDU-ČSL, ODS či možná i s Piráty, s nimiž plánuje jednání v co nejbližší době. Tvrdě ale odmítla spolupráci s parlamentní jedničkou: „Nedovedu se představit, že bychom vládli s hnutí ANO společně.“

Šéfka strany chce nadále akcentovat na tom, že je proti Andreji Babišovi, protože u hnutí ANO vnímá deficit demokratických principů a úcty k nim. Zároveň prozradila, že nálepka antibabiš vzešla přímo od lidí kolem Babiše, kteří mu vytvářejí marketing, aby lidé přestali vnímat jiné priority a kroky ostatních stran.

Koruno, měj se

Pekarová Adamová již na sněmu zdůraznila, že podle ní má Česká republika přijmout euro.

„Dlouhodobě říkám, že je třeba vymanit se ze společnosti zlotého a forintu, je to trochu symbolika, kam se posouvají ty dvě země, kde se těmito měnami platí, tedy Polsko a Maďarsko,“ mířila tím v rozhovoru ke spolupráci Visegrádské skupiny.

Té prý „není velkým fanouškem“ a raději by místo Maďarska a Polska viděla užší spolupráci s Rakouskem a Německem.

Syrští sirotci

Následně se rozhovor dotknul návrhu europoslankyně z KDU-ČSL Michaely Šojdrové o tom, že by Česká republika měla přijmout několik dětí z uprchlických táborů v Řecku. Pekarová Adamová tomuto návrhu zcela fandí. „A já jí za to chci poděkovat, protože České republice by vůbec neublížilo, kdybychom poskytli pomoc, navíc malému počtu dětí, které jsou opravdu v tíživých podmínkách v uprchlických táborech v Řecku,“ řekla. Dodala, že by nám to „jako společnosti pomohlo, kdybychom byli schopni udělat takové solidární gesto lidskosti“. Slova ministra vnitra Jana Hamáčka, že jde o patnáctileté výrostky z Pákistánu nebo Afghánistánu, odmítla. Podle ní neustále hledá výmluvy a do osmnácti let se stále jedná o děti.

Prezident

Závěrem politička vyjádřila svůj názor k příštím prezidentským kandidátům. Prozradila, že by bylo ideální, kdyby se opozice společně domluvila na jednom společném kandidátovi. Dodala, že „pokud by to byla žena, bylo by to určitě plus“. A na otázku, zdali by se jí líbilo do této funkce jmenování generála Petra Pavla nebo pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, řekla, že důležité je, aby o to daný člověk stál. „Diskutovat o nich můžeme, ale to neznamená, že oni sami to budou chtít. Respektive u pana Pavla to už vypadá nadějně, ale u paní Bradáčové ani netušíme, jak se k tomu ona sama staví,“ uzavřela.

Zvolení Pekarové-Adamové do čela TOP 09

Markéta Pekarová Adamová byla v neděli 24. listopadu zvolena novou předsedkyní strany TOP 09. Hlasovaly téměř dvě stovky delegátů. Adamová získala 53,9 % hlasů a tím pádem vystřídala na postu předsedy Jiřího Pospíšila. Jako druhý skončil Tomáš Czernin, který získal o 15 hlasů méně.

Czernin byl zvolen prvním místopředsedou strany. Získal 92,05 % hlasů. „Budu Markétě oporou za každé situace,“ prohlásil po výsledcích Czernin s tím, že je potřeba aby všichni ve straně „táhli za jeden provaz“.