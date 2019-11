Deník N je na tom tak špatně? Mediální expert Petrov prozradil, co stálo za útokem Procházkové na redaktora Sputniku

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k tomu, co se v minulém týdnu odehrálo na konferenci Mediální fórum 2019 v Praze. Tam totiž novinářka Deníku N Petra Procházková zaútočila na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu.

Petrov na sociální síti vyjádřil svůj názor. V obsáhlém příspěvku tak lidem nastínil svůj pohled na věc a prozradil, oč podle něj vlastně šlo.

„Facka sem, facka tam. O co vlastně jde? Jako vždycky o peníze. Ale nejenom, mediální moc je droga, při které jde o to, kdo navozuje veřejná témata (agenda-setting) a jak a kdo je veřejnosti interpretuje,“ píše v úvodu.

Následně se snažil ve svém příspěvku vysvětlit, jak to všechno probíhá: „Střet probíhá na bojišti (jak řekl fond proti korupci, jsme ve válce) mezi tradičními médii versus novými (není to dogma), tradičními žurnalisty versus fenomén, kterým je „občanská žurnalistika“. Redakce s názorem se střetávají s platformami, které pouze generují obsah s cílem získat imprese, čtenost, sledovanost....a vydělat peníze. A pak jsou tu projekty, které pracují na zadání - ať jsou z Ruska nebo domácí, které přes skryté financování různými fondy „vlivově“ působí v rámci domácí politiky.“

Promluvil také o tom, že dnes podle jeho mínění novináři , kteří se léta živili svými komentáři, vliv ztrácejí. Naopak vliv dle Vadima Petrova získává úspěšný blogger, který píše zajímavé posty na sociální sítě a lidé ho čtou.

Vypadá to tedy, že profesionální novinář-komentátor už začíná být v podstatě zbytečný. „Oč je chytřejší než řady externích politologů, sociologů, výzkumníků, expertů...kterým média dávají prostor a nemusí je živit?“ ptá se v postu.

„Tradiční žurnalistka vyklízí scénu, ale urputně se brání. V tom boji se hodí cokoliv. Kdyby jen facky. Populární je tvrdit o konkurentovi, že je dezinformátor. Ten, kdo to tvrdí a přitom nepředloží důkazy, že se jedná o činnost, která „má za cíl ovlivnit úsudek a názor“, je sám dezinformátor,“ tvrdí rozhodně.

​Petrov také na sociální síti vysvětlil, co má pod pojmem dezinformátor na mysli. Dle něj to není člověk, který veřejnosti předkládá chybné, klamavé a falešné informace. „Těch jsou v médiích tisíce,“ vysvětluje. Důležité dle něj je to, že musí být prokázáno, že se „jedná o záměrný a plánovaný cíl“.

„Buď to ten, kdo o jiném napsal, že je dezinformátor, dokáže, nebo musí citovat autoritu. A tou je v naší zemi ministerstvo vnitra. Ani tajné služby nemají právo seznamy dezinformátorů pro veřejné užití sestavovat,“ podotýká.

V další části svého vyjádření pak citoval vyjádření pro českou justici: „Ministerstvo vnitra však žádné weby za dezinformační neoznačuje, žádné seznamy desinformačních webů nevytváří a konkrétní weby z hlediska způsobu informování neposuzuje. Posuzuje jen konkrétní informace.“

V závěru pak Petrov píše, že lidé mají pamatovat na to, že „když se někdo tímto termínem ohání, bez důkazu, je sám dezinformátor“.

„Vždycky jde nakonec o moc nebo o peníze. V případě médií o obojí,“ píše závěrem.

Reakce uživatelů

Lidé na slova člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání reagovali různě. Někteří se pozastavovali nad tím, jak se mnozí k věci staví.

„Ohledně té facky - vzpomínám na pana Slezáka, který jednu ubalil při prezidentské volbě provokujícímu novináři v Zemanově zázemí... Následoval jeho mediální lynč, infarkt a smrt. A paní Procházková je, pro stejné lidi, kteří toho pána uštvali, hrdinka,“ napsala jedna z uživatelek.

Další psali, že Procházková „nepřekvapila“.

Útok Petry Procházkové na redaktora Sputniku

V pátek 22. listopadu večer publikoval YouTube kanál Raptor TV Live video. Na něm je vidět, jak novinářka Deníku N Petra Procházková nejdříve verbálně útočí sprostými slovy na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. O několik okamžiků později mu nejdříve vyrazila z ruky mobilní telefon a následně mu dala facku.

K události došlo na novinářské konferenci Mediální fórum 2019 , která probíhala od 20. do 22. listopadu v pražském hotelu Grand Majestic Plaza. Petra Procházková tak dala najevo svoji nespokojenost s tím, jak korespondent Sputniku referoval o jejím vystoupení na fóru.

Po útoku na Vladimíra Frantu se k události vyjádřila i tisková služba agentury Sputnik. Tato nepřijatelná událost nijak činnost agentury neovlivní, agentura bude českému publiku nadále přinášet důvěryhodné a aktuální informace, řekla.

„Domníváme se, že jakékoliv rozpory se mají řešit cestou civilizovaného dialogu. Agrese a urážky nemají nic společného ani s žurnalistikou ani s normami společenského chování. Tento incident nijak neovlivní naši činnost, budeme i nadále poskytovat českému publiku důvěryhodné, aktuální a operativní informace podle norem a principů novinářské etiky a celkové lidské morálky,“ prohlásila tisková služba agentury Sputnik.