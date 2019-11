„Naši společnost neohrožuje ani Babiš, ani Zeman.“ Profesor Chýla promluvil o české veřejnosti a spolku Milion chvilek

Profesor Jiří Chýla pozorně sleduje činnost spolku Milionu chvilek pro demokracii. V rozhovoru tak uvedl, jaký názor na činnost tohoto spolku má a jak viděl demonstraci 16. listopadu na Letné. Ačkoliv profesor nesledoval sobotní přímý přenos z Letné, prošel si jeho záznam.

„Ještě více než na červnové demonstraci zazněla spousta krásných a vzletných slov a správných zásad z úst hostů, například úryvky z knihy Timothy Snydera nebo úvaha Ivana Trojana či slova Václava Malého, ale s tím byla v protikladu vystoupení a požadavky organizátorů. Milion chvilek nalajnoval hřiště, na němž mají hrát politické strany, stanovil pravidla a za rozhodčího určil sám sebe. Pokud si tak představuje demokracii, je to varovné a měli by si to uvědomit i demonstranti na Letné,“ uvedl profesor z Fyzikálního ústavu v rozhovoru.

Nepodložená ultimáta

K ultimátům vznesených premiérovi Babišovi uvedl, že jsou podle něj z velké části nepodložená. Požadavek na odvolání Marie Benešové považuje za zcela absurdní. Babiš a Agrofert? Jak se ho premiér může zbavit, když ho neovládá? „Pokud tvrdí Minář opak, měl by zase svůj názor podložit fakty a vyvrátit názor Jana Kněžínka,“ říká Chýla a dodává, že Milion chvilek a demonstranti ignorují skutečnost, že pokud by Babiš odstoupil, padla by celá vláda a pan prezident by dostal na stříbrném podnose další příležitost ukázat, že vládnout se holt musí umět.

Předseda spolku Minář na Letné vyzval Babiše, aby se s ním setkal. Profesor se ale domnívá, že autor ultimát, která zazněla na pražské demonstraci, nemůže očekávat, že se s ním dotyčný bude bavit. Naopak by podle Chýly měl spolek konkretizovat, který článek našeho zákona o střetu zájmů a čím Babiš podle nich porušuje.

„Protože o střetu zájmů Babiše z hlediska našeho zákona něco vím, rád bych s Minářem diskutoval o tom, jak přišel na svá kategorická tvrzení. Velmi by mne zajímalo, co o věcech, které Babišovi vytýká, ví. Tím se jen řídím zásadami samotného Milionu chvilek. Konkrétně tou, kde se uvádí: „Zajímám se o veřejné dění, nebojím se projevit svůj názor a vedu dialog s ostatními lidmi.“ Totéž očekávám od nich. To, co dnes naši společnost ohrožuje, není Babiš ani Zeman, ale ztráta zájmu části veřejnosti o fakta a ochota nechat se unášet emocemi,“ uvedl Chýla na otázku, proč vyzýval k veřejnému setkání a diskuzi Mikuláše Mináře, zároveň dodal, že ho nikdo nekontaktoval.

Babiš již moc má

A o co profesor Chýla opírá své přesvědčení, že Andrej Babiš nedělá nic z toho, co se mu vyčítá?

„Ve svém blogu vysvětluji, proč Babiš náš zákon o střetu zájmů podle mého názoru neporušuje. Když se zeptáte téměř kohokoliv, zda Babiš podniká, resp. podnikal předtím, než dal své firmy do svěřenského fondu, což mají členové vlády podle zákona 159/2006 Sb. zakázáno, odpoví ano, vždyť byl jediným akcionářem Agrofertu a přes něj ovládal celé impérium více než 200 společností. Dobrá, ale podle občanského zákoníku je podnikatel ten, kdo na vlastní jméno a vlastní účet soustavně vykonává výdělečnou činnost. A tuto definici Babiš nesplňuje, podobně jako ji nesplňuje Karel Schwarzenberg, který je téměř stoprocentním společníkem ORLÍK s. r. o. a který byl od ledna 2007 do května 2009 a znovu od července 2010 do července 2013 ministrem zahraničí, a tedy nesměl podnikat. ORLÍK s. r. o. není Agrofert, a.s., ale princip je stejný. I způsob, jakým Babiš dal své impérium do svěřenských fondů, včetně toho, že sám je obmyšlenou osobou a jeho manželka nad fondem vykonává dozor, je v souladu s občanským zákoníkem v části, kde jsou svěřenské fondy definovány. A pokud se Minář či Ondráčka domnívají, že Babiš přes svěřenské fondy do nich vložené firmy stále ovládá, mohli by dát na názor Jana Kněžínka z doby, kdy byl ministrem spravedlnosti. To jsou ta fakta, o nichž jsem hovořil výše. Nemusejí se nám líbit, ale musíme je znát," říká profesor.

Na závěr rozhovoru se profesor vyjádřil na téma, jestli Andrej Babiš zneužívá stát, důvěru voličů a média k získání politické moci a podpoře svého byznysu. Tady profesor nechápe, čím by to Babiš dělal, protože moc už podle něj přece má. „A už vůbec si nemyslím, že zneužívá politickou moc, aby podpořil svůj byznys. To je hloupost. Kdyby se Milion chvilek díval na to, co a jak Babiš dělá, viděl by člověka, který chce řídit zeměkouli, a když už ne zeměkouli, tak aspoň být viditelným a respektovaným politikem evropského formátu. Na tom „maká“ a v tomto ohledu naší zemi určitě neškodí, spíše naopak, jeho slova během nedávné návštěvy Kyjeva chválí i jeho kritici,“ uvedl na závěr profesor Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Akce 16. listopadu na Letné

Během pondělní konference spolek představil své požadavky včetně ultimáta českému premiérovi Andreji Babišovi – ten by měl odstoupit, jestli se nezbaví Agrofertu a neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou.

Premiér ultimátum okomentoval a uvedl, že převedl holding Agrofert do svěřeneckého fondu. Uvedl také, že podle něj organizátoři demonstrace využívají atmosféru výročí 17. listopadu.

Kampaň Milionu chvilek trvá od února 2018. Dosud největší demonstrace organizovaná tímto spolkem proběhla 23. června v Praze a zúčastnilo se jí až čtvrt milionu lidí.

Odhady uvádí, že se sobotní demonstrace na Letné zúčastnilo okolo 250 000 až 300 000 lidí.