„My odmítáme, aby nadnárodní korporace vykořisťovaly české zaměstnance.“ Okamura se pustil do Klausovy Trikolóry

Předseda Tomio Okamura se pustil do hodnocení rozdílu mezi oběma politickými subjekty a pro začátek vyzdvihl, že SPD usiluje o zvyšování minimální mzdy.

„Někteří lidé se mě ptají, v čem se liší nové hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího od našeho hnutí SPD. Těch věcí je poměrně dost. Podstatnou věcí například je, že zatímco hnutí SPD podporuje zvyšování minimální mzdy, hnutí Trikolóra chce minimální mzdu úplně zrušit! Nadnárodní korporace by pak do naší země přivezly další a další zahraniční pracovníky, kteří jsou ochotní pracovat za mnohem nižší mzdy než čeští občané. Někteří čeští občané by tak přišli o práci a vznikl by zde celkový tlak na snížení mezd. To je pro SPD nepřijatelné! Trikolóra má zrušení minimální mzdy přímo ve svém programu, řekl na tiskové konferenci Václav Klaus mladší,“ uvádí Okamura.

Dále uvádí, že současná minimální mzda je 13 350 korun a hnutí Trikolóra podle něj tedy zrušením minimální mzdy de facto prosazuje, aby někteří lidé pracovali za mnohem méně, než je 13 tisíc korun hrubého měsíčně. „Pracovník má ale podle nás právo na spravedlivou mzdu. Podle nás je 13 tisíc hrubého málo a podporujeme zvýšení. Hnutí SPD prosazuje společnost, která je spravedlivá, sociální a solidární – a to jak k zaměstnancům, tak i k podnikatelům,“ pokračuje předseda SPD.

Problém národních korporací

Hnutí SPD podle Okamury také zastává názor, že již nyní jsou v České republice velmi nízké mzdy často nastavené nadnárodními korporacemi a čeští občané ve srovnání s pracovníky z Německa často pracují za almužnu. Zrušení již tak nízké minimální mzdy by tak podle tohoto politického hnutí vedlo k celkovému snížení mezd. Nadnárodní korporace by tak do naší země přivezly další a další zahraniční pracovníky, kteří jsou ochotní pracovat za mnohem nižší mzdy než čeští občané. Někteří čeští občané by tak přišli o práci a vznikl by zde celkový tlak na snížení mezd. Rumunsko a Bulharsko jsou v EU, pracovníci z těchto zemí tak mohou zahltit náš pracovní trh. Může vzrůst i tlak na příchod legálních i nelegálních pracovníků ze zemí mimo EU jako Ukrajina, ale i z dalších, domnívají se v SPD.

„My odmítáme, aby nadnárodní korporace vykořisťovaly české zaměstnance. Ve čtvrtém kvartálu roku 2018 byla průměrná hrubá mzda v ČR dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rovných 33 840 korun. V přepočtu ve stejném období byla průměrná mzda v Německu 95 508 korun, čili česká průměrná mzda dosáhla pouze 33,35 procent té německé! Již nyní dřou čeští lidé za pakatel a zrušení minimální mzdy by platy českým občanům ještě snížilo,“ uvádí Okamura.

Podle politika hnutí SPD navrhuje jasný systém zvyšování minimální mzdy – navrhujeme fixně vázat růst minimální mzdy na růst průměrné mzdy s automatickou valorizací. Takový systém by podle strany byl předvídatelný pro zaměstnavatele a umožnil by plánování mzdových nákladů. Zároveň by zaručil lidem s nízkými příjmy, že se bez ohledu na rozhodnutí politiků nebudou více prohlubovat sociální rozdíly.

Spravedlivá, sociální a solidární společnost

Okamura dále kritizuje argumentTrikolóry, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost a určitým typům lidí brání sehnat si práci. „To by platilo v případě, že by minimální mzda byla extrémně vysoká. To ale není český případ. Ať si schválně někdo zkusí žít za 13 tisíc korun hrubého měsíčně! SPD prosazuje společnost, která je spravedlivá, sociální a solidární – a to jak k zaměstnancům, tak i k podnikatelům,“ uvádí Okamura.

Zrušení minimální mzdy je podle SPD také nesystémový krok, protože od minimální mzdy se odvíjí výše pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů a výše minimální platby pojistného za zaměstnance či výše minimální nemocenské.

Hnutí SPD je podle Okamury připraveno spolupracovat s Trikolórou v bodech, kde oba subjekty nachází shodu. „Otázka zrušení minimální mzdy, tak jak to chce Trikolóra, to ale rozhodně není. Z logiky věci tak vyplývá, že volič, který si přeje zachování a zvýšení minimální mzdy a zvýšení mezd obecně, podpoří hnutí SPD, a volič, který si přeje zrušení minimální mzdy, a tedy via facti snížení mezd a příchod imigrantů, kteří budou pracovat za nízké mzdy nižší než minimální mzda, bude volit Trikolóru. Občané, rozhodněte tedy,“ uvádí na závěr Tomio Okamura.

Podle politika dalšími rozdíly mezi SPD a Trikolórou je to, že SPD prosazuje zákon o referendu a přímou volbu a odvolatelnost politiků. To všechno naopak Trikolóra odmítá. Je proti přímé demokracii. Václav Klaus mladší nesouhlasí ani s přímou volbou prezidenta. ODS jí chce zrušit. A také další strany by ji rádi zrušily.

Hnutí Trikolóra

Václav Klaus mladší stojí v čele politického hnutí Trikolóra. To se bude snažit spojit s politickými subjekty, aby prosadilo co největší část svého programu, prohlásil Václav Klaus mladší. Nechce předem nikoho vylučovat.

Klaus mladší poskytl rozhovor pro česká média, ve kterém prohlásil, že se nechce vymezovat vůči žádným politickým subjektům, pakliže by hnutí zažilo volební úspěch. Chtějí se zaměřit na parlamentní volby roku 2021. Rovněž se nechal slyšet, že hlavním bodem předvolební kampaně strany bude setkávání s lidmi.