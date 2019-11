„Bude to jedinečná ostuda, pokud nepomůžeme.“ Schwarzenberg apeluje na ČSSD, aby pomohlo s přijetím dětských uprchlíků

Český ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček už v minulosti uvedl, že typický nezletilý bez doprovodu na řecké straně je chlapec z Afghánistánu nebo Pákistánu a je starší 15 let. I přesto však Pekarová Adamová či Schwarzenberg na přijetí dětí z řeckých táborů trvají.

„Bude to jedinečná ostuda, pokud nepomůžeme. Měli bychom ukázat lidský přístup. Je mi líto, že ze sociální demokracie pana Hamáčka sociální cítění úplně vymizelo,“ řekl k věci Schwarzenberg.

Uvádí se, že v souvislosti s touto otázkou chtějí dokonce na jednání Sněmovny zařadit mimořádný bod. A vypadá to, že stejný záměr má také strana

Své k věci řekl také předseda lidovců Marek Výborný: „Očekávali bychom, že ministr vnitra vyšle do Řecka minimálně svého náměstka, který by tu věc ve spolupráci s naší ambasádou prověřil. Není sporu, že Česká republika je připravena pomoci 40 dětem.“

Řečtí sirotci a jejich seznam

Uvádí se, že Řecko v září požádalo o pomoc, a to v podobě přijetí dětí bez doprovodu z uprchlických táborů, všechny ministry vnitra Evropské unie.

Již v půlce listopadu český ministr vnitra tuto zemi požádal, aby Česku poskytla konrétní seznam 40 dětí bez doprovodu, které by naše země měla přijmout.

​Seznam je vyžadován proto, aby na jeho základě mohly české úřady prověřit, zda tyto děti nepředstavují pro naši zemi bezpečnostní riziko.

„Jsem přesvědčen, že problém, o kterém hovoříme, se rozhodně netýká syrských sirotků ve věku do deseti let. Typický nezletilý bez doprovodu na řecké straně je chlapec ve věku 15+, velmi pravděpodobně z Afghánistánu nebo z Pákistánu. U takových osob je případná integrace velmi komplikovaná,“ vyjádřil se k věci Hamáček.

Fiala se pustil do Šojdrové kvůli sirotkům

Hamáček navíc k věci uvedl , že Česko obdobnou žádost poslala do Atén už vloni, ale z druhé strany zatím žádná odpověď nepřišla.

Na konci října si také poslanec za SPD Radim Fiala na sociální síti rýpl do europoslankyně Michaely Šojdrové, a to právě kvůli dětským uprchlíkům. Europoslankyně je totiž obecně pro přijímání uprchlíků, konkrétně těch mladších, do České republiky.

Fiala se do poslankyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové ale pustil už i v minulosti. I tehdy se tak stalo kvůli seznamu syrských dětí, kterým podle lidovecké europoslankyně mohla Česká republika pomoci, konkrétně se jich ujmout. Politik tehdy prohlásil, že dotyčná využívá sirotky jako rukojmí pro své multikulturní cíle.

Politická strana SPD je obecně známá svými tvrdými výroky na adresu islámu a migrační politiky Evropské unie. Její členové se dlouhodobě vyjadřují proti přijímání migrantů z muslimských zemí do České republiky.

Již v minulosti šéf SPD Tomio Okamura několikrát uvedl, že jeho strana nechce, „abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti“.