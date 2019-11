Vojenské zpravodajství vydalo výroční zprávu za rok 2018. Svět se prý posunul dále směrem ke konfrontaci

Rozvědka dále ve výroční zprávě píše, co je zásadním problémem. „Zásadním problémem je, že konání mnoha subjektů je stále více ovlivněno nikoli reálnou představou o stavu věcí, ale jejich mediálním obrazem, který je často účelově manipulován a tendenčně zkreslován,“ uvádí zpravodajství.

Stejně tak poukazuje na. V tomto ohledu podotkla, že namísto soupeření ideologií proti sobě v současné době stojí společenské modely, které usilují o prosazení vlastního pohledu na svět. Konkrétně se má jednat o „soupeření usilující o ovládnutí myslí, formování názorů a z nich vyplývajících postojů lidí“.

Pokud jde o globální hráče, ve zprávě se dále uvádí, že ti se i nadále drží v šachu tradičními vojenskými prostředky. Právě tyto prostředky totiž fungují jako odstrašující hrozba před rozpoutáním fatálního konfliktu. V dokumentu se rovněž praví, že možný útok by byl veden ale i evojenskými prostředky v digitálním světě.

„Případný velký vojenský konflikt se tak může odehrávat prostřednictvím přesně cílených a předem kalkulovaných (i jaderných) úderů novými vojenskými prostředky, proti nimž protivník nemá obranu a které způsobí vyřazení jeho vojenských operačních schopností,“ dodává se.

Kybernetické útoky, zbraně a další hrozby

Ve zprávě je věnován také velký prostor otázce kybernetických útoků a kybernetické obraně. Právě tu má totiž za Česko z rozhodnutí vlády na starosti právě Vojenské zpravodajství. Daný úřad ji označuje jako autonomní a specifickou oblast kybernetické bezpečnosti, za kterou zodpovídá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

​Rozvědka se pokusila určit i to, co je v oblasti kybernetické kriminality nejnebezpečnější. Tím jsou podle nich státní a státem podporované skupiny, a to kvůli sofistikovanosti a vytrvalosti. Pokud ale dojde na ničivé kybernetické útoky, pak budou země dle zprávy zdrženlivé.

„Nejsilněji lze tuto problematiku vnímat v oblasti výstavby sítí páté generace (5G) a datových center,“ připouští tajná služba.

Vojenské zpravodajství rovněž zveřejnilo varování o nedostatečně zabezpečené kritické informační infrastruktuře.

Ta v této souvislosti nezapomněla zmínit, že komplexní řešení těchto sítí dokážou poskytovat jen společnosti z nečlenských států NATO. V této souvislosti se ve zprávě nepřímo připomíná také varování NÚKIB před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE.

„Z hlediska ekonomické bezpečnosti je dále nežádoucí, aby se ČR stala závislou na jediném dodavateli uvedených komponent, a to především v případě, kdy by tento ovládl celý trh s těmito technologiemi,“ praví se v dokumentu.

Změna konceptu

Uvádí se, že zpravodajství ve srovnání s předešlými roky změnilosvé zprávy. Nově se tak více zaměřujeme na vybrané problémy, které považuje za určující pro další světový vývoj.

Pro srovnání – dříve zprávy informovaly například o bezpečnostním vývoji ve světě, o činnosti špionů v České republice nebo o kriminalitě v armádě. Současná zpráva je ale spíše zaměřena na nebezpečí související s kybernetickým prostorem a vývojem raketových prostředků Ruska nebo Číny.

Co vedlo ke změně konceptu, okomentoval ředitel VZ Jan Beroun. Podle něj se totiž zprávy vydávají až ve druhém pololetí následujícího roku, a tak by uvedené informace mohly být již překonané.