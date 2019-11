„Nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR.“ Okamura se na tiskové konferenci vrátil k útoku na redaktora Sputniku

Minulý týden na novinářské konferenci Mediální fórum v Praze došlo k fyzickému napadení redaktora Sputniku. Novinářka Deníku N Petra Procházková zaútočila na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. Nejdříve se jednalo o verbální útok sprostými slovy, poté mu vyrazila z ruky mobilní telefon a celý svůj „výstup“ ukončila fackou.

Předseda SPD Tomio Okamura se k celé záležitosti již jednou vyjádřil v sobotu 23. listopadu, když na Facebooku uvedl, že novinářka sluníčkářského Deníku N Petra Procházková nám v praxi předvedla „chvilku pro demokracii“. Politik již tehdy ocenil, že se podle něj redaktor Franta zachoval inteligentně. Zároveň se také obul do dalších českých médií, která podle něj nesnášení kritiku a dokonce se za ni mstí.

Útok na novináře

V úterý 26. listopadu se SPD k tomuto incidentu vyjádřilo ještě jednou a to na tiskové konferenci, jejíž část se zaměřila právě na ohrožení demokracie a svobody České republiky. Video bylo zveřejněno na Facebooku SPD.

„Vyjádříme se k tomu fyzickému napadení, které předvedla redaktorka Deníku N Petra Procházková vůči redaktorovi webu Sputnik panu Vladimíru Frantovi. Je velmi podivné, že nikdo z médií neodsoudil tento násilný útok redaktorky Deníku N Petry Procházkové vůči jinému redaktoru jenom za to, že nesouhlasí s jeho kritickým článkem,“ zahájil Okamura téma napadení novináře.

Následně pokračoval, že se dokonce začínají objevovat výzvy a projevy násilí vůči lidem, kteří nesdílí politický názor vyžadovaný elitami Evropské unie. Dodal také, že Policie ČR je na dobré cestě ve vyšetřování případu, kdy Okamurovi jeden člověk vyhrožuje zabitím.

Mainstreamová média mlčí

„Mimochodem to mlčení vás médií k tomuto projevu nenávisti a tomuto projevu násilí je významným důkazem, že značná část médií již akceptovala názor, že násilí proti těm, kteří mají nepohodlné názory, je v pořádku,“ pokračuje předseda SPD a připomíná usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém bude na začátku Sněmovny mluvit.

Připomněl, že Poslanecká sněmovna v souvislosti s útokem na nominanta SPD Ladislava Jakla, který je za stranu členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v červnu přijala usnesení, že toto fyzické napadání je nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v České republice.

Ohrožení demokracie a svobody v Česku

Tomio Okamura vidí ohrožení svobody a demokracie i v útoku na novináře, podle něj je navíc skandální, že ostatní mainstreamová média tento útok neodsoudila, ale spíše ho obhajují.

„Takže i napadení, fyzický útok, který předvedla redaktorka Petra Procházková vůči jinému redaktorovi z jiné redakce, je ohrožení demokracie a svobody v České republice. Skandální je i to, že mainstreamová média to napadení obhajují. Ani redakce Deníku N nedokázala odsoudit ten fyzický útok její redaktorky. My chceme vyzvat redakci Deníku N, aby se distancovala od toho násilného jednání své redaktorky,“ řekl Okamura na tiskové konferenci.

Hnutí SPD nyní nebude dělat žádný rozhovor s Deníkem N a počká, jestli se Deník N distancuje od násilného jednání redaktorky. „A říkám narovinu, že se nám teď asi Deník N bude mstít, jak ho tak znám, takže teď jakýkoliv negativní článek o SPD v Deníku N bude pouze mstou za to, co tady teď říkáme,“ uvádí Okamura.

„Važme si demokracie“

Na závěr tohoto tématu Okamura a celé SPD odsoudilo násilí a vyzývá, abychom si vážili demokracie. Hnutí také odsuzuje jakékoliv násilí a projevy nesnášenlivosti.

„A SPD odmítá násilí, važme si toho, že jsme v demokracii, važme si toho, že můžeme mít různé názory a můžeme diskutovat. Ale to, že redaktorka Deníku N fyzicky napadne jiného člověka za jeho názor, ještě mu chce zničit věci, ještě mu navíc z ruky vyrazila mobil, a že je toto obhajováno, to je opravdu otřesná situace. A SPD zásadně odsuzuje jakékoliv násilí a tyto projevy nesnášenlivosti. Toto je naše stanovisko a budeme o tom mluvit i v úvodu Sněmovny a připomeneme to červnové usnesení,“ uvedl na závěr Tomio Okamura.

Kdo podpořil útok mlátičky Procházkové

K incidentu se okamžitě začalo vyjadřovat spoustu médií, včetně známých osobností a politiků. Někteří z nich se Procházkové zastali.

K takovým lidem patří například senátor Václav Láska, který byl iniciátorem ústavní žaloby na prezidenta Miloše Zemana. Senátor se k události vyjádřil následovně:

„Muž je silnější než žena. Je to ‚jasný historický a genetický‘. Slyším to pořád kolem sebe. Teď muž dostal od ženy facku. Čekal bych, že nad tím silák mávne povzneseně rukou. A heleďme se, ne. Pláče, volá o pomoc a dovolává se spravedlnosti. Nevím. Asi ho najednou to bebí bolí.“

Další, kdo si nenechal celou věc ujít, byl starosta pražských Řeporyjí a bývalý novinář Pavel Novotný. Ten dokonce zaslal novinářce podpůrný dopis, v němž jí nabízí podporu městské části, jejíž je starostou.

„Nádherně mu jí Petra Procházková sekla. Řeporyje posílají podpůrný dopis na hlavičkovém papíře a nabídku mimozemských talířů pro případ, že by bylo třeba Sputnik zlikvidovat celkově. Hezkypěkně Petro!“ napsal na Twitteru.

Vyjádřit se nezapomněl ani známý rusofob Jaromír Štětina, Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek.

Naopak tento čin odsoudil například tiskový mluvčí prezidenta Miloše Zemana.

Vyjádření tiskové služby Sputniku

Po útoku na Vladimíra Frantu se k události vyjádřila i tisková služba agentury Sputnik. Tato nepřijatelná událost nijak činnost agentury neovlivní, agentura bude českému publiku nadále přinášet důvěryhodné a aktuální informace, řekla.

„Domníváme se, že jakékoliv rozpory se mají řešit cestou civilizovaného dialogu. Agrese a urážky nemají nic společného ani s žurnalistikou ani s normami společenského chování. Tento incident nijak neovlivní naši činnost, budeme i nadále poskytovat českému publiku důvěryhodné, aktuální a operativní informace podle norem a principů novinářské etiky a celkové lidské morálky,“ prohlásila tisková služba agentury Sputnik.