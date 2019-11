Sýrie chce své sirotky zpátky, porušujete mezinárodní právo, pustila se Zahradníková z Trikolóry do opozice

Návrh poskytnout v Česku azyl 40 dětem bez doprovodu již podpořili politici KDU-ČSL, Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09. Podle Zahradníkové jde o porušení mezinárodního práva.

„KDU, STAN a TOP 09 by rádi přijali údajné dětské sirotky ze Sýrie, kteří jsou momentálně v Řecku. Sýrie naopak, zcela logicky, požaduje jejich navrácení do své země. Nejen, že konání a kroky výše zmíněných stran je v rozporu s mezinárodním právem a narušuje to bilaterální vztahy se Sýrií, ale jsem přesvědčena, že máme v České republice víc než dost našich dětí a lidí, kteří by si péči a pomoc zasloužili v prvé řadě!“ napsala členka Trikolóry na Facebooku.

Syrští sirotci v Řecku

Dříve řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prohlásil, že stát se postará o čtyři tisíce dětí bez doprovodu, které dorazily společně s uprchlíky. Nyní v Řecku pracuje řádově 60 struktur, které přijímají kolem 1 200 dětí především na základě iniciativy nevládních organizací nebo Mezinárodní organizace pro migraci.

V záři se Mitsotakis obrátil na další evropské státy, včetně Česka, aby pomohly s rozmístěním sirotků. Ministr vnitra Jan Hamáček od něj dostal dopis, ve kterém ho žádá, aby Česká republika přijala 40 dětí z uprchlických táborů. O dopisu se ale veřejnost dozvěděla až o dva měsíce později.

Hamáček řeckou výzvu odmítl a vyzval Athény, aby poskytly seznam 40 konkrétních sirotků. České úřady by tak mohly zhodnotit, zda představují bezpečnostní riziko pro stát a rozhodly by o tom, zda je přijmou. Hamáček tvrdí, že podobnou žádost odeslal již loni v listopadu, ale odpověď nedostal.

Reakce v ČR

Přes nedostatek informací někteří čeští politici žádost Řecka podpořili.

Například nová šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i čestný předseda strany Karel Schwarzenberg tento týden vyjádřili svůj jasný souhlas.

„České republice by vůbec neublížilo, kdybychom poskytli pomoc, navíc malému počtu dětí, které jsou opravdu v tíživých podmínkách v uprchlických táborech v Řecku,“ prohlásila Adamová. Schwarzenberg odmítnutí Česka označil za jedinečnou ostudu.

Přijetí sirotků v České republice dlouhodobě podporuje také poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová.

Výzva z domova

V loňském roce syrská vláda vyzvala uprchlíky, aby se vrátili domů. Úředníci se často během televizních vystoupení a rozhovorů obracejí na Syřany v zahraničí se žádostí o návrat, uvedl portál NBC News.

Od 18. července 2018 se do Sýrie vrátilo téměř 477 tisíc uprchlíků: více než 150 tisíc z Libanonu, téměř 326 tisíc z Jordánska.