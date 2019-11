Dusno kolem zprávy BIS. Ovčáček znovu rozkopal pražské kavárně bábovičky. Ta vyzývá k další fackovačce

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček včera večer na Twitteru uvedl, že celá řada osobností už byla za své názory veřejně očerněna ideologickou nálepkou „proruský” a Bezpečnostní informační služba teď svou zprávou takové praktiky fakticky legitimizovala.

„Celá řada osobností už byla za své názory veřejně očerněna ideologickou nálepkou proruský. BIS teď takové praktiky fakticky legitimizovala. Vy, kteří ze strachu mlčíte, i vy, kteří freneticky tleskáte, pamatujte, že se terčem tohoto honu na čarodějnice můžete stát právě i vy,“ varoval Ovčáček.

Do příspěvku také přidal kreslený obrázek s výrokem: „Když budete říkat to, co chceme, tak vás nebudeme vůbec cenzurovat!“

Forum 24 upozornil ve svém článku, že výroční zpráva BIS, která za nejvíce nebezpečné zahraniční zpravodajské služby pro Česko označila ty ruské a čínské, vyvolala ostrou reakci především u hradního mluvčího. Podle portálu si prezident Miloš Zeman „moc dobře uvědomuje, komu vděčí za to, že už je podruhé prezidentem, a proto se alespoň prostřednictvím nižšího státního úředníka musí ohradit proti důležité bezpečnostní zprávě“.

„Za poslední týden už je to podruhé, kdy se Ovčáček sám převtělil do role agenta Kremlu. Nejprve musel zurážet novinářku Petru Procházkovou (...) Nyní plive na ty, kterým vadí, že nás špehují agenti východních diktatur a snaží se rozdělit a ovlivňovat náš národ. Jako argument používá ‚odlišný názor‘, jak nazývá dezinformace, kterými nás zásobují služebníci Východu,“ napsal autor článku. Dodal ale, že pro Ovčáčka jde spíš o soukromou iniciativu než o nařízení ruských tajných služeb.

Na závěr portál uvedl, že „každý, kdo šíří dezinformace, rozesílá řetězové maily nebo jen sprostě lže na veřejnosti ve prospěch cizích mocností, by si zasloužil podobnou facku jako novinář z dezinformačního webu dotovaného z Ruska“.

Tím autor odkázal na nedávný incident, který se uskutečnil na novinářské pražské konferenci Mediální fórum 2019. Minulý týden novinářka Deníku N Petra Procházková zaútočila na redaktora Sputniku Vladimíra Frantu. Nejdříve se tehdy jednalo o verbální útok sprostými slovy, poté mu vyrazila z ruky mobilní telefon a celý svůj „výstup“ ukončila fackou.

SPD se zastalo Sputniku

Zatímco většina českých médií se proti útoku neohradila, tak SPD v čele s Tomio Okamurou na úterní tiskové konferenci útok Procházkové jednoznačně odsoudilo a varovalo, že tento útok je přímé ohrožení demokracie a svobody v České republice.

„Takže i napadení, fyzický útok, který předvedla redaktorka Petra Procházková vůči jinému redaktorovi z jiné redakce, je ohrožení demokracie a svobody v České republice. Skandální je i to, že mainstreamová média to napadení obhajují. Ani redakce Deníku N nedokázala odsoudit ten fyzický útok její redaktorky. My chceme vyzvat redakci Deníku N, aby se distancovala od toho násilného jednání své redaktorky,“ řekl Okamura na tiskové konferenci 26. listopadu.

Na závěr tohoto tématu Okamura a celé SPD odsoudilo násilí a vyzvalo, abychom si vážili demokracie. Hnutí také odsoudilo jakékoliv násilí a projevy nesnášenlivosti.

Ovčáček – ať BIS nesahá na svobodu slova

„Jak jsem teď řekl pro ČRo, původně jsem se domníval, že jde o nějaké retro ze 70. let. Označovat lidi s odlišnými názory za dezinformátory je ve svobodné společnosti nepřijatelné. Ať BIS odhaluje agenty cizích mocností, ale ať nesahá na svobodu slova,“ zareagoval na výrok BIS o dezinformacích tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteru.

V odstavci 2.2 Ochrana ústavnosti a demokratických základů státu výroční zprávy BIS se uvádí, že nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR představovalo v roce 2018 působení spektra proruských aktivistů, kteří se podíleli na šíření dezinformací.

„Proruští aktivisté ovlivňovali veřejné mínění mimo jiné rozšiřováním různých konspiračních teorií a proruské propagandy, k čemuž jako média využívali zejména internet, sociální sítě, vlastní internetové videokanály či tzv. nezávislá/alternativní média, která jsou v dnešní době hlavními producenty dezinformací ve prospěch RF,“ uvádí se ve výroční zprávě BIS.

Ve zprávě se vysvětluje, že termínem „proruští aktivisté“ v tomto kontextu BIS označuje primárně ty osoby, které svými aktivitami vědomě či nevědomě přímo napomáhají cizí moci.