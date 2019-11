„Tohle opoziční síly velice podceňují.“ Historik Šebek promluvil o revoluci 1989 a nepříjemných následcích pro ČR

Obyčejní lidé proti elitám

Šebek se rozpovídal o tom, kam se Češi jako společnost za posledních 30 let od konce totalitního režimu posunuli. Tvrdí, že i když některým lidem se objevily nové možnosti karierního růstu či zahájení vlastního byznysu, jiná a dost velká skupina lidí naopak byla ve svých dosavadních jistotách znejistěna.

„Těchto lidí je poměrně dost. Co prožíváme v současné době je svým způsobem vzpoura těch lidí, kteří neměli to štěstí a zmiňované možnosti nevyužili. Jde o lidi, kteří naopak dobu uplynulých třech desítek let berou jako něco, co jim sebralo jejich hodnotový svět a nemyslím jen příslušníky komunistické strany, ale obecně lidi, kteří se nedokázali vyrovnat se změnou situace po roce 1989. Mám na mysli lidi z regionů, z pohraničí, kteří současnou dobu nevnímají jako období, co jim přineslo úspěch,“ uvedl historik.

Česká republika podle něj kopíruje situaci na Západě, kde je vidět vzpoura skupiny lidí, co neměli úspěch proti elitám, které nebraly ohled na obyčejného člověka.

Změna režimu

Historik odpovídal na otázku, zda změnu režimu u nás SSSR chtěl či nějak podpořil, jelikož v různých spekulacích se často zmiňují údajné pokyny sovětské armády na českém území zakročit ve prospěch demonstrací atd.

„Moment revoluce byl zřejmý v tom, že Sovětský svaz dal jasně najevo, že nebude schvalovat násilné potlačení demonstrací a v žádném případě nepodpoří československé komunistické vedení tím, že by dalo k dispozici zde dislokované sovětské vojáky. To bylo zřejmé gesto, které se dozvěděl jak Miloš Jakeš, tak Karel Urbánek,“ vysvětlil historik a tím se dostal do více aktuální zprávy o zahájení trestního stíhání někdejších funkcionářů Jakeše, Štrougala a Vajnara za odpovědnost při zabití lidí na hranicích.

Jaroslav Šebek si myslí, že soudit téměř stoleté staříky po 30 letech smysl má, ale povídat by se o tom nemělo. V současné době podle něj je mnohém důležitější obrátit pozornost na lidi, co se necítí být vítězi a považuje se za poražené.

„Být mezi opozičními silami, na tohle bych se koncentroval daleko víc, než se soustředit na boj s Andrejem Babišem třeba kvůli tomu, že byl agent StB. Tohle opoziční síly velice podceňují,“ dodal.

Souhrnně se historik domnívá, že se česká společnost bude časem více a více polarizovat, pokud se vláda nebude soustředit na problémy těch lidí, kteří po změně režimu v 1989 nenašli to své pravé místo, či kteří cítí, že tato změna jim nepřinesla žádnou výhodu.

Obvinění Jakeše, Štrougala a Vajnary

V úterý 26. listopadu 2019 policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil stíhání bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala a exministra vnitra Vratislava Vajnara. Jsou obviněni ze zneužití pravomoci.

Šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek zahájení vyšetřování vysvětlil následovně: „Byli si vědomi toho, že na státních hranicích Československé socialistické republiky dochází k používání střelných zbraní ze strany příslušníků Pohraniční stráže proti osobám, které se státní hranice snaží neoprávněně překročit za účelem opustit Československou socialistickou republiku. I přes to ze své pozice vedoucích představitelů Československé socialistické republiky nepřijali žádné opatření, kterým by používání střelných zbraní zabránili.“

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu uvedl, že kvůli nečinnosti tří funkcionářů bylo od března 1976 do konce roku 1989 zastřeleno či roztrháno psy celkem devět osob, které chtěly překročit hranice, minimálně dalších sedm lidí bylo zraněno.