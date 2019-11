„NATO je mrtvá.“ Okamura zatloukl poslední hřebík do rakve Aliance. Musíme hledat nové bezpečnostní zakotvení, vyzývá

Český politik na svém účtu na Facebooku napsal, že se nyní potvrzuje to, co říkáme již dlouho. A tedy – že je NATO mrtvá organizace. Podle jeho názoru tak musí Česká republika hledat nové bezpečnostní zakotvení ve spolupráci se státy Visegrádu plus.

Poukazuje také na to, že nedávno se v médiích objevila zpráva o tom, že Turecko nyní odmítá dát zelenou obrannému plánu NATO pro Polsko a Pobaltí, dokud mu ostatní členové Aliance nepřislíbí větší politickou podporu v jeho boji proti Kurdům na severu Sýrie.

„Hnutí SPD prosazuje právo občanů v referendu rozhodnout o členství v NATO. Politicky je přece jasné, že v NATO může být buď islamizovaná agresívní turecká diktatura, nebo Česká republika. Nekomentuji teď konkrétní plán NATO pro Pobaltí, ale krok Turecka dokazuje, že aliance již není akceschopná,“ tvrdí.

„Nikdo za nás řešit naše problémy nebude! Musíme posílit zbrojní a bezpečnostní spolupráci se zeměmi V4,“ vyzývá Okamura.

Názory na NATO

Okamura dále doporučuje, abychom změnili koncepci armády „z malého a drahého expedičního sboru“ na „armádu, která má reálný mobilizační potenciál k obraně země“.

Předseda Svobody a přímé demokracie připomněl také to, jak si NATO stojí v očích světových lídrů. Poukázal na nedávná slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který pronesl, že se Aliance nachází ve stavu klinické smrti.

„Aliance není ani důležitá pro amerického prezidenta Trumpa. Když už, tak jen aby evropští „partneři“ odebírali nekvalitní americké zbraně, podobně jako Česká republika, a podporovali zahraniční invaze USA,“ uvádí další příklad.

Česká republika hodlá diskutovat s ostatními zeměmi NATO o současné situaci v alianci. https://t.co/97aVztODCQ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. listopadu 2019

Musíme spoléhat jen na sebe

„Nikdy nelze spoléhat na spojenectví USA i tzv. Západu. Kurdové se o tom přesvědčili nyní, my v Mnichově. Polsko by si to také mělo uvědomit. I Maďarsko, pro které v roce 1956 nikdo na západě nehnul prstem…Musíme připomenout, že nás západní mocnosti zradily dvakrát: jednou v Mnichově a podruhé v Jaltě a Postupimi. Jednou nás přenechaly Němcům, podruhé bolševikům. Západní mocnosti přenechaly Sovětům i Polsko, kvůli kterému byla druhá světová válka zahájena,“ píše Okamura.

Navíc si stojí za tím, že případ Kurdů ukazuje, že jsou Spojené státy schopné obětovat i své, pokud se jim zdá, že to je v americkém zájmu. A budou tak prý jednat i dále.

A to je pádný důvod pro to, abychom při zabezpečení své suverenity a svobody spoléhali především sami na sebe, tvrdí. Za příklad pak dává Švýcarsko či Izrael. Zejména kladl důraz na to, že nás „spojenci“ mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné. Spoléhat se totiž „na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií, které s námi mají zlé úmysly“, není možné.

„V Mnichově se o „nás bez nás“ dohodly Německo, Itálie, Francie a Británie, což jsou nyní naši „spojenci“. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoli v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit. Navíc Německo a Francie nyní vedou hegemonistickou velmocenskou politiku, kdy chtějí Evropu sjednotit, nyní pod nadvládou sluníčkářské ideologie marxismu-islamismu,“ připomíná minulost a píše, že to nesmíme dopustit.

Autorka poznamenala, že Macronova slova měla na mnoho politiků vliv jako rudý hadr na býka.https://t.co/MNHP9OdbRN — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. listopadu 2019

Budujme silný suverénní národní stát a armádu

Český politik tak vyzývá, aby Česká republika budovala silný suverénní národní stát a armádu, která bude bránit naše území a která nebude určená na zahraniční mise.

„Musíme budovat spojenectví ne na základě krásných řečí, ale na základě REÁLNÝCH zájmů,“ podotýká.

„Toto uskupení musíme budovat pro případ, že se západní Evropu nepodaří zachránit a pro případ, že z EU vzniknou Spojené evropské emiráty,“ doplnil.

Dle jeho mínění mají navíc nyní společné klíčové zájmy, jako Česko, státy Visegrádu a střední Evropy. K těmto zájmům pak přiřadil zabránění masové imigraci a islamizaci našich zemí, zabránění vzniku superstátu pod hegemonií Německa a Francie, zachování evropského charakteru našich zemí proti multikulturalismu, vytvoření obranného a geopolitického společenství v prostoru mezi Německem a Ruskem (a Tureckem), jak to chápal již Palacký, vytvoření hospodářského společenství nezávislých států.

Závěrem napsal, že pro Německo a Francii jsme jen kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky.

„Budujme společně naši střední Evropu, která se ubrání před islámem i velmocemi, které by nám chtěly diktovat,“ stojí v závěru jeho příspěvku.

Reakce na sociální síti

„NATO, je už jen organizace plná lampasáků, kteří neumí nic dělat a tak se drží zuby nehty svých postů. Už nemají hlavního nepřítele Varšavskou smlouvu a studená válka je už dávno v tahu. Takže nechápu proč bychom měli odvádět nějakých 2% HDP na zbraně. EU a NATO je celý nesmysl,“ stálo v jednom z komentářů.

Na slova lídra SPD reagovali lidé vesměs souhlasně. Lidé psali, že je vždy „dostávají řeči, že NATO nebo EU je garantem bezpečnosti“, když nejsou schopny ohlídat hranice...

Stejně tak souhlasili i s názorem, že bychom neměli věřit spojencům: „Západ vždy sledoval pouze své zájmy, tak to bylo, je a bude.“

Našlo se ale i několik odpůrců, kteří názory SPD a Okamury nesdílí. „Vzdát se členství v nejsilnějším vojenském paktu na světě... Jojo, a už vidím třeba Polsko, jak s námi půjde do nějaký kolektivní obrany bez NATO,“ podotkl jeden komentující.