Státní zástupce zastavil stíhání čtyř příslušníků AČR kvůli smrti afghánského vojáka

Podle jednoho z nejmenovaných zdrojů Ekonomického deníku byl případ rozdělen na dvě části. První se týká toho, co se stalo v minulém roce v Afghánistánu, ve druhé jde o nečinnost velení české armády v kauze možného podílu českých vojáků na smrti Chána.

V komentáři pro Radiožurnál Ondruš sdělil, že státní zástupce upozornil na to, že věc byla „předčasná, nepřezkoumatelná a rozhodnutí nebylo odůvodněno, bylo kusé, nekonkrétní a bez podkladů“, a proto byla vrácena vojenské policii ve fázi prověřování.

„Mohu potvrdit, že v dané věci nadále probíhá trestní řízení. Dozorový státní zástupce si výlučně vyhradil právo poskytovat informace z trestního řízení. Více vám tedy nemohu sdělit,“ sdělila mluvčí Vojenské policie Nikola Hájková.

V letošním roce smrt Vahidulláha Chána začala stíhat česká vojenská policie. Dva čeští vysocí důstojníci a dva armádní zpravodajci byli obviněni, že neoznámili zjištění o cizím zavinění Chánovy smrti policii, i když o tom měli vědět.

Útok na novináře Sputniku Vladimíra Frantu má dohru. https://t.co/vVuPXHdKPe — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. listopadu 2019

Vražda Tomáše Procházky

Tomáš Procházka byl psovodem a zúčastnil se mise NATO v Afghánistánu. Byl zastřelen v říjnu 2018 příslušníkem afghánské armády na základně Šindánd v provincii Herát, když se vracel se stavebním materiálem. Z činu byl obviněn Vahidulláh Chán, který měl na kynologa střílet z americké pušky M14 ze vzdálenosti kolem 100 metrů.

Podle informací portálu inmemoriam.army.cz byl Tomáš Procházka posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka a vyznamenán Křížem obrany státu MO. Do začátku své vojenské kariéry pracoval jako strojní zámečník – svářeč. Zařadil se do ozbrojených sil v roce 2002. Před svou misí v Afghánistánu sloužil jako starší řidič v Iráku, dále jako psovod v rámci zahraniční operaci KFOR v Kosovu a na Veterinární základně Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Velitelství sil podpory a výcviku. Do Afghánistánu odjel v srpnu roku 2018.

V listopadu New York Times napsal, že probíhá vyšetřování příslušníků českých a amerických ozbrojených sil, kteří se údajně podíleli na zabití afghánského vojáka. Český ministr obrany Lubomír Metnar však tehdy poznamenal, že čeští vojáci neměli vinu na smrti Afghánce.