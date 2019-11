„Šlo o nedorozumění,” vysvětlil Petříček problém ministerské delegace. „Ach jo,“ reaguje internet

Jak je známo, delegace v čele s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, kterého doprovázeli dvě desítky podnikatelů, zástupci Potravinářské komory či Státní veterinární správy, měla ve středu přeletět z Moskvy do Kazaně, kde mělo proběhnout jednání s představiteli Tatarstánu a tamním prezidentem Rustamem Minnichanovem. Ruské úřady však neumožnily letadlu s delegací vnitrostátní přelet do Kazaně a po desetihodinovém čekání se čeští hosté rozhodli odvolat zbytek pětidenního programu.

„Věřím, že v případě problémů ministerské delegace v Rusku, šlo o nedorozumění, nikoliv politickou záležitost. Mrzí mě, že ani přes veškerou snahu naší ambasády se zádrhel nepodařilo na místě vyřešit. V tuto chvíli se zdá, že šlo o administrativní problém,“ napsal na Twitteru český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

​Na toto vysvětlení ministra zareagovali uživatelé sociální sítě.

„Nedorozumění… Jasně… Nasíráte Rusy při každé příležitosti, urážíte. A myslíte nejspíš, že vám to projde beztrestně. U hrdého, jednoho z největších, nejsilnějších národů. Asi by se vyplatilo tam zajet znova, s prosíkem a s prezentem. Hlavou idiota starosty Řepohnijí na tácu…“ napsal komentující se jménem Agent M&X.

Nebyl to jediný odkaz na dopis starosty Řeporyjí Pavla Novotného ohledně zřízení pomníku vlasovců.

„Ach jo. Vždyť je to jasná pomsta za Řeporyje. Co jiného od Ruska čekat? Proč to neřeknete nahlas?“ poznamenal Jakub Zezula.

Ministr zemědělství Miroslav Toman své emoce ve spojení s komplikacemi pochopitelně neskrýval.

„Jsem zklamaný o to víc, že jsem osobně vnímal velký zájem podnikatelů o spolupráci, jak z české, tak ruské strany,“ uvedl šéf agrárního rezortu.

Předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust již dříve prohlásil, že jde o špatný signál vůči Česku a zejména českým podnikatelům, kteří s partnery v Ruské federaci obchodují. „Negativní dopad může mít tato situace pro rozvoj obchodu na obou stranách,“ dodal Masopust.

Agrární export do Ruska nejvyšší v historii

Pětidenní mise české delegace začala v pondělí a měla skončit v pátek. V úterý 26. listopadu mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Vojtěch Bílý v tiskové zprávě informoval o tom, že se ministr zemědělství Miroslav Toman při jednání se svým ruským protějškem Dmitrijem Nikolaevičem Patruševem shodl na pokračování společné pracovní skupiny pro zemědělství. Politici se již dohodli na schůzce v první polovině roku 2020 v Praze.

„Agrární export do Ruska byl v loňském roce nejvyšší v historii, dosáhl hodnoty 122 milionů eur. Vývoz piva meziročně vzrostl o 55 procent, zájem má ruská strana také o dovoz máku, osiva, sadebního materiálu či technologií a strojů pro precizní zemědělství,“ uvedl český resort.

V tiskové zprávě mluvčí ministerstva také uvedl, že Rusko je pro ČR nejdůležitějším obchodním partnerem v agrární oblasti mimo země EU, a proto by měla mít MZe v roce 2020 dvě národní́ expozice v Rusku – na veletrzích Agrokomplex Ufa v Baškortostánu a na veletrhu WorldFood v Moskvě.