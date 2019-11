Tajná služba vydává veřejnou zprávu? Generál Šándor spustil kanonádu kvůli BIS

Generál Šándor si, podle svých slov, nepřeje kritizovat práci české kontrarozvědky. Nehledě na to poukazuje na „nešťastnou formu“ prezentaci jejích výsledků.

„Jsem dalek kritizovat práci BIS, ale diskuse na Fb k její veřejné zprávě za rok 2018 ukazuje, že jde o nešťastnou formu, jak sdělit výsledky své činnosti. Už jen vžitý název ‚tajná služba‘ - vydává veřejnou zprávu, je přinejmenším významovým rozporem. Nepřináší, ale ani nesmí, jakékoli důkazy o uvedených zjištěních, která minimálně vážně znějí. Proto se nelze divit různým reakcím nezasvěcených občanů. Včetně bohužel i těch negativních,“ prohlásil bývalý velitel Vojenského zpravodajství.

Reakce Ruské federace na zprávy BIS je podle něho přirozená, neboť „tak to už ve špionážním světě chodí“. Ruská vláda nicméně slova civilní kontrarozvědky bere vážně.

„Z reakce Ruska, které to vehementně popírá, a to by udělaly všechny země takto kritizované, tak už to ve světě špionáže chodí, je navíc vidět, se stává politický nástroj odplaty. Kreml to bere jako stanovisko naší vlády,“ uzavřel generál Šándor svůj komentář ke zveřejnění zprávy BIS.

Reakce na zprávu BIS

V reakci na zveřejnění zprávy české civilní kontrarozvědky BIS poslanec SPD Radim Fiala zveřejnil na svých sociálních sítích video z filmů o Josefu Švejkovi.

Rusko je partner, ne nepřítel