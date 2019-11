„Eurozóna není klubem bohatých, ale klubem předlužených.“ Šichtařová o tom, o čem mlčí česká média

Kritika z Německa

Šichtařová uvádí, že euro a politika Evropské centrální banky (ECB) jsou více kritizovány ve státech eurozóny a především v Německu. Ekonomka rovněž upozorňuje na to, že německá kritika je natolik silná, že zástupkyně země ve vedení ECB Isabel Schnabelová žádá o to, aby skončila, protože je euro ubližující.

„Je to kapku absurdní, pokud se vedení ECB snaží umlčet kritiku, protože se bojí, že měna je tak vnitřně křehká, že kritiku neunese...,“ komentuje Šichtařová.

Ekonomka uvádí, že kritika německých ekonomů směruje především k záporným eurovým úrokovým sazbám.

„Ekonomové správně poukazují na to, že ECB sice snížila své sazby na rekordně nízké hodnoty, ale ekonomika přesto spadla na dosah recese, které se Německo (nejspíš) o desetinku procentního bodu vyhýbá. A co když Německo upadne do recese skutečně? Půjdou snad úrokové sazby k mínus deseti procentům? Ukládal by pak ještě někdo peníze do bank?“ ptá se Šichtařová.

„Takže tedy politika ECB nefunguje. Někteří ekonomové tvrdí, že řešením je to, co bylo léta považováno za teoretický konstrukt, neboli co já označuju za fantasmagorii. Tedy helikoptérové peníze. Kdysi totiž nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman napsal, že až jednou nebude politika centrálních bank fungovat, začnou shazovat peníze z helikoptéry mezi lidi. To, co donedávna byla šílenost, je už v ECB teoreticky zpracováváno. Ostatně záporné úrokové sazby byly donedávna oxymóronem taky,“ sdělila.

Šichtařová však dodává, že je také třeba obrátit pozornost na to, že podle německé centrální banky se s eurem zvyšují rizika pro finanční systém země a je to také kvůli zmíněným záporným úrokovým sazbám ECB. Ty, píše, nutí banky hledat kladné výnosy, které jsou aktuálně spojené jen s velmi rizikovými investicemi.

„Banky jsou proto – aby neměly ztrátu – uměle donucené podstoupit vysoké riziko. Na totéž ukazuje prstem i ratingová agentura Moody’s - tvrdí, že do 12 až 18 měsíců dojde k oslabení německého bankovního sektoru,“ uvádí.

Merkelová upadla na jevišti v Berlíně. Videohttps://t.co/gRIM2xouCX — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. listopadu 2019

Penzijní fondy a narušení důvěry v systém

Podle Šichtařové zápornými úrokovými sazbami ECB trpí i penzijní fondy. „Záporné výnosy jaksi nejsou slučitelné s logikou investování,“ píše.

V této souvislosti ekonomka uvádí přiklad Nizozemska, úřady kterého zvažují změnu regulace penzijních fondů. Záporné úrokové sazby v této zemi vedly k tomu, že hlavní investiční nástroj místních penzijních fondů, tedy vládní dluhopisy, se staly ztrátovými. Aby byl zajištění potřebný zisk, fondy musí investovat do rizikovějších aktiv.

„Navíc úřady zvýší odchodový věk do důchodu, aby byl první pilíř důchodového systému s těmito ztrátami fondů ufinancovatelný. (A to čeští milovníci eura řekli, že euro vedlo ke zvýšení věku pro odchod do důchodu a ke snížení důchodů?)“ sdělila Šichtařová.

„Pro penzijní fondy je klíčová důvěra v systém. Ta je tímto narušena. Mnozí lidé chápou záporné úrokové sazby jako signál, že nemají na důchod šetřit, protože kdo šetří, má se zápornými eurovými úrokovými sazbami ztrátu. Raději všechny peníze hned utratí a nejlépe se ještě zadluží. Což jest důchodové zabezpečení jak noha,“ sdělila ekonomka.

Vládní dluh eurozóny

Na závěr svého komentáře Šichtařová připomíná i to, že dluhová krize eurozóny nebyla vyřešena a svědčí o tom záměr reformovat Evropský stabilizační mechanismus (ESM).

„Italská média a politici ovšem bijí na poplach, že reforma může zhoršit postavení italských státních dluhopisů. ESM totiž bude snáze refinancovat státní dluhy, ale teoreticky taky dluhy škrtat. Ano, škrtání dluhů je opět na stole. Logicky kdyby nehrozilo, tak by nebylo potřeba ESM reformovat. Italský dluh je astronomický a nikdo neví, co s ním.“

„Proč o tom česká média mlčí? Proč a jak máme ‚diskutovat‘ o euru, když běžný občan nemá z běžných médií dost informací? To pak není diskuse, to je monolog lobbistů…Problémy eurozóny nejsou vyřešené. Jsou jen překryté biliony eur a zápornými úrokovými sazbami. A přes to všechno patří eurozóna k nejpomaleji rostoucím částem vyspělého světa. Eurozóna není klubem bohatých, ale klubem předlužených, kteří to za každou cenu zkoušejí kamuflovat. Penzijní fondy v eurozóně ale už dokamuflovaly. Tak o čem že tu ještě pořád diskutujeme…?“ přidává na závěr Šichtařová.

„Měli bychom být rádi, že jsme se nestali Ukrajinou.“ Analytik výbušně promluvil o aktivitách Sorose v Československuhttps://t.co/VFNXH4Ir3t — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. listopadu 2019

TOP 09 pro euro, Češi ale proti

Dříve nová předsedkyně politické strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na sněmu strany zdůraznila, že podle ní má Česká republika přijmout euro. Podle političky se Česko potřebuje „vymanit ze společnosti zlotého a forintu (tedy Polska a Maďarska)“ a místo Maďarska a Polska více spolupracovat s Rakouskem a Německem.

Květnový výzkum veřejného mínění, který provedl CVVM, však ukazuje, že většina občanů České republiky (75 %) s přijetím eura za měnu Česka nesouhlasí. Pro přijetí eura je jen 20 %. Odborníci upozornili, že v porovnání s předchozím šetřením z dubna 2018 nedošlo k žádným statisticky významným posunům v celkovém názorovém rozložení českých občanů, pokud jde o souhlas a nesouhlas s přijetím eura jako měny České republiky, nicméně mezi nesouhlasícími došlo k mírnému vzestupu (o 4 procentní body) u podílu těch, kdo rozhodně nesouhlasí se zavedením eura jako měny v ČR.