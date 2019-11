Diskuse u Soukupa: Každý, kdo řekne, že není bojovníkem proti Rusku, je trochu ostrakizován mediálně

Svou debatu poslanci začali tématem ohledně voleb, které čekají Českou republiku za rok a půl. Hnutí ANO obsazuje v průzkumech vždy první místo, naopak KSČM dosahuje v jistých případech okolo 5 procent. Podle poslance za ANO je to tím, že program opozičních subjektů je stavěn jako „antibabiš“ a „antizeman“. Dle jeho slov se často vytrácí reálný obsah.

Zeman se dotkl plánované cesty na Tchaj-wan, kam se chce vydat předseda Senátu Jaroslav Kubera.https://t.co/c9pPCjUxyY — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. listopadu 2019

​Babiš přinesl novum

Leo Luzar uvedl, že ve Sněmovně je roztříštěná struktura. Dodal, že ačkoliv jsou v politice výrazné osobnosti, Andreji Babišovi se povedlo přinést do politiky jisté novum, které tu chybělo, a tím jsou sliby. I Patrik Nacher si myslí, že Babiš přinesl do politiky novum.

„Podle mě to novum je, že on je autentický, že on jde fakt mezi ty lidi, že on skutečně odepisuje; že mu napíše člověk, který se s ním seznámil na náměstí, napíše mu esemesku a on mu skutečně odepíše, a to je možná pro ty lidi novum, že mají, že vnímají tu extrémní jakoby pracovitost a komunikativnost i přesto, že s tím třeba obsahově nesouhlasí,“ myslí si Nacher.

Zpráva BIS

Dále se diskuse přesunula k tématu zprávy BIS. Ta varuje před nebezpečím ruského a čínského vlivu. Moderátor Jaromír Soukup kromě jiného připomněl dopis starosty Řeporyjí Pavla Novotného ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Podle slov Soukupa každý, kdo řekne, že „není bojovníkem proti Rusku, je trochu ostrakizován mediálně“.

Podle Luzara by měla být zpráva BIS vysvětlena a zkonkretizována. Především by tak mělo dojít dle jeho názoru v mediální oblasti, jak u nás tedy zasahují evropská, světová, ruská, čínská či americká média, a jak fungují a působí.

„Odsuzuju fyzické násilí“

Poslanec za ANO Patrik Nacher odpověděl, že zprávu nečetl. Vyjádřil se však k situaci, která nastala minulý týden mezi novinářkou Petrou Procházkovou, která dala facku redaktorovi Sputniku. Jak uvedl, on sám server Sputnik nikdy nečetl. Fyzické násilí, ke kterému došlo, však odsuzuje.

Vše se odehrává ani ne týden po oslavách 30. výročí „demokracie a svobody“.https://t.co/MNyMCGNNaW — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 23. listopadu 2019

​„Já jsem napsal to, že odsuzuju fyzické násilí, obecně mezi lidmi i mezi novináři; to prostě jakoby není možné, i kdyby psali o mně lži, to bysme asi my dva museli fackovat kdekoho, a najednou jsem si dneska přečetl vlastně komentář, proto o tom mluvím, že... Že to vlastně zjednodušuju, že sice facka je špatná, ale že co má ten člověk dělat, když už vyčerpal všechny možnosti jako žádosti o omluvu, a že já vlastně tím svým komentářem, který podávám jako objektivní pravdu, což já nikdy nedělám,“ vyjádřil svůj názor Nacher.

Téma voleb

Nacher pokračoval a vysvětlil, vůči čemu se on sám vymezuje . „Já si na to dávám hroznej pozor, že vždycky je to můj subjektivní pohled, a vymezuju se právě vůči tomu, že někdo řekne: ‚Já mám pravdu a všechno ostatní jsou lži.‘ No, a že já vlastně tím sloužím těm ruským trollům a ruským zájmům. Já. Rozumíte, tak to mě... Přesně tahle ta paušalizace, že kdo nemá jeden názor, tak vlastně chodí na Sputnik, chce rozbít Evropskou unii a slouží ruským zájmům, tak už začíná být, už to začíná být skutečně...“ přemýšlel Nacher.

Co se týče tématu voleb, Nacher se nechal slyšet, že jejich tématem je zvyšování minimální mzdy, družstevní bytová výstavba, novomanželské půjčky a další věci podpory. Podle Luzara hlavním tématem bude sociální potřebnost občanů.