Rusko a Čína prý šíří dezinformace za pomoci… Američanů. Čeští liberálové požadují zásah od Kongresu USA

„Vítám vás na tiskové konferenci skupiny poslanců ve věci společného dopisu americkým zákonodárcům s názvem: Pražská výzva k informační odpovědnosti,“ tak zněla slova moderátorky, která následně představila jednotlivé účastníky tiskovky.

Byli jimi poslanci Helena Langšádlová (TOP09), Jan Lipavský (Piráti), Jaroslav Bžoch (ANO), Pavel Žáček (ODS), Ondřej Veselý (ČSSD), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Jan Farský (STAN).

„To, co nás spojuje, je náš zájem a naše starost o budoucí demokratický vývoj. (…) Rozhodli jsme se napsat dopis kolegům z amerického kongresu. My se dlouhodobě zabýváme hybridními hrozbami a mezi ně patří i dezinformace. Dezinformace, které rozkládají západní demokratické společnosti EU a NATO , se velmi často šíří přes sociální sítě, přes platformy, které jsou ve vlastnictví amerických firem. Právě proto se obracíme na kolegy z amerického kongresu s apelem, aby působili na tyto firmy, což je především Facebook, Google, Twitter… Aby se (firmy – red.) chovaly zodpovědněji. My rozhodně nechceme usilovat o žádnou cenzuru. Ale v tuto chvíli jsou algoritmy těchto firem nastaveny tak, že přímo podporují šíření dezinformací. Tomu my chceme zabránit,“ prohlásila Langšádlová.

Jan Lipavský zdůraznil, že dopisem se snaží připomenout Američanům skutečnost, do jaké míry „mají dopad lživé informace na stav demokracie v Evropě“. Podle jeho názoru mají americké technologické firmy „uzpůsobit algoritmy“ tak, aby se dezinformace nemohly „šířit tak, jak se to dnes děje“.

„Je i v jejich zájmu, aby měly v evropských státech silné demokratické spojence,“ dodal Lipavský směrem k USA.

Podle poslance Jaroslava Bžocha je nezbytné, aby se výše zmíněné firmy „chovaly zodpovědně“.

„Já také sdílím určité obavy o zneužití západních technologií nedemokratickými hráči globálního charakteru. Myslím si, že přišel čas, kdy bychom se jim měli společně postavit,“ zmínil Pavel Žáček.

Podle poslance Ondřeje Veselého, dezinformace jsou jedna z věcí, „která nejvíce ohrožuje českou demokracii“. Zmínil, že je „naší povinností“ udělat vše pro to, aby bylo šíření dezinformací zastaveno.

„Sociální sítě slouží k šíření dezinformací a k šíření propagandy,“ prohlásil Jan Bartošek a dodal, že „bychom měli postupovat spolu s našimi spojenci“. „Je naprosto nepřijatelné, aby se přenášel ruský nebo čínský model nesvobody do našeho prostoru,“ dodal.

Podle poslance Jana Farského společnosti jako Facebook oslabují demokracii a „západní hodnoty“ tím, že usilují o vytváření zisku.

„Když naše tajné služby říkají, že cílem Ruska a Číny je zničení EU a NATO, tak Čína a Rusko to dělají právě prostřednictvím těchto sociálních sítí vlastněných Američany,“ prohlásil. Své vystoupení uzavřel tím, že po jejich tiskové konferenci bude možné vidět, „jak fungují dezinformace a šíření lží“ právě na jejich příkladu.

Langšádlová během tiskové konference rovněž vyzvala, aby se k dopisu přidali i další ústavní činitelé České republiky. Zároveň jsou iniciátoři dopisu údajně také „v kontaktu“ s dalšími státy.

„Věřím, že tento boj vyhrajeme,“ uzavřela své vystoupení poslankyně TOP 09.

Rusko je pro Česko partner, ne nepřítel

Prezident Miloš Zeman v souvislosti s publikací výroční zprávy BIS za rok 2018 v pořadu televize Barrandov řekl, že Ruská federace je pro Českou republiku partnerskou zemí, neboť studená válka již dávno skončila.

„Rusko není náš nepřítel, Rusko je náš partner, náš oponent, náš konkurent, ale čas studené války už, doufám, dávno minul,“ zmínil.

Vyjádřil rovněž názor, že si myslí, že „BIS ve vztahu k Rusku nebo Číně nám dělá spíše problémy“.

Přidal se k němu i jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. Napsal na svém účtu na Twitteru, že označovat lidi s odlišnými názory za dezinformátory je ve svobodné společnosti nepřijatelné.

Zprávu BIS zkritizoval i poslanec za SPD poslanec Radim Fiala.

„Bezpečnostní informační služba dle mého názoru de facto označuje lidi s jiným názorem – lidi, kteří si nemyslí, že bychom měli být s Evropskou unií, Německem či Spojenými státy na věčné časy – za ‚nejzávažnější hrozbu pro ústavnost ČR‘,“ uvedl.