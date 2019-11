„Příroda se má chránit pro lidi a ne proti lidem.“ Klaus mladší о ekoaktivistech a likvidaci automobilového průmyslu

Podle slov předsedy hnutí Trikolóra se má příroda chránit pro lidi a ne proti lidem.

„Nesouhlasíme s tím, aby se v rámci nějakých ideologických výkřiků likvidoval automobilový průmysl, například,“ nechal se slyšet Klaus mladší.

Dále zmínil, že jedna z velkých firem za druhou oznamuje obrovské škrty a ztráty a nevejde se do nových vymyšlených politických limitů. To podle jeho slov „povede k likvidaci automobilového průmyslu, na kterém je třeba Česká republika upřímně závislá“. Jak se nechal slyšet, auta to velmi prodražuje.

Hlavní cíl ekologistů

Zuzana Majerová Zahradníková, poslankyně a místopředsedkyně hnutí Trikolóra, poskytla v říjnu Parlamentním listům rozhovor, ve kterém se mimo jiného dotkla i klimatu. Zmínila proslov švédské ekologické aktivistky Grety Thunbergové v OSN. Jak sama uvedla, Grety je jí líto a dodala, že dívka je zneužívaná jako pouhý nástroj v kampani, v níž je ochrana klimatu až na posledním místě.

„Hlavním cílem ekologistů je polarizovat společnost, uzurpovat si moc na úkor ideových odpůrců, v mnoha aspektech i vrátit společnost do středověku. (…) Až příliš mi údajná ochrana klimatu připomíná boj za dělnickou třídu po roce 1948. Komunistům šlo samozřejmě jen o jejich vlastní prospěch, ale k dosažení svých mocenských cílů zneužili ty nejchudší vrstvy. Podobně na to jdou i jejich současní následovníci. Jen místo dělnické třídy zneužívají přírodu a klima obecně,“ vyjádřila svůj názor.

Podle jejích slov chce hnutí Trikolóra předat dalším generacím planetu v co nejlepší kondici a jak uvedla, jsou přesvědčeni, že to tak má 99 procent lidí. Jak však uvádí, planeta se neuchrání tím, že se bude jíst méně masa a plodit se méně dětí.

„Je bizarní dávat si závazky typu: Do roku 2050 snížíme skleníkové emise o 246 procent. To už je jak plánování pětiletky za komunistů. Ať každý začne nejprve sám u sebe, doma a vede k tomu i své děti. To je vždycky nejprospěšnější. Pro celou planetu i nás všechny, kterým na ní záleží,“ pověděla v rozhovoru.

Hnutí Trikolóra

Zakladatelem nového politického hnutí Trikolóra – hnutí občanů je bývalý člen ODS Václav Klaus mladší. Ten Trikolóru představil letos v červnu. Podle jeho slov bude hnutí hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a zájmy pracujících lidí. Prioritou pro hnutí budou volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.