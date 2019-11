„Novodobý zvací dopis. Žádost o omezení svobody slova…“ Mediální experti o Pražské výzvě k informační odpovědnosti

„Dopis kongresu USA... Prý novodobý zvací dopis, dopis 99 Pragovaku, žádost o zásah, omezení svobody slova a projevu, zavést regulaci... Co si o tom myslíte?“ napsal na svých sociálních sítích člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

Svůj komentář k výzvě, aby američtí zákonodárci zasáhli do činnosti velkých společnostní jako Facebook či Google okomentoval také bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Petr Štěpánek. Podle jeho názoru se politici dovolávají omezování svobody slova.

„Dobře si ty zoufalce prohlédněte. Odleva: Bartošek za KDU-ČSL, Bžoch za ANO, Žáček za ODS, Lipavský za Piráty, Langšádlová za Topku, Farský za STAN, Veselý za ČSSD. Píšou americkému kongresu kvůli svobodě slova. Prý aby něco udělal s Facebookem a dalšími sociálními sítěmi. Ale nenechte se mýlit, nevolají po svobodě slova, dovolávají se pravého opaku. Chtějí ještě větší regulaci. Chtějí, aby někdo, nejspíš nějaký nový Velký Bratr, rozhodoval, co je správné a co ne, chtějí, aby někdo cenzuroval a mazal nevhodné příspěvky. Až sem jsme to 30 let po sametu dopracovali. Parlament většinově okupují politické síly, kterým nejvíc vadí svoboda. Zapamatujme si je! A hlavně si na tyhle hrobaře svobody vzpomeňme u volebních uren. Tudy cesta opravdu nevede!“ prohlásil Štěpánek na svém Facebooku.

Pražská výzva k informační odpovědnosti

Skupina členů českého parlamentu včera informovala o přípravě apelu na americké zákonodárce pomocí Pražské výzvy k informační odpovědnosti. Informovali o tom na tiskové konferenci. Té se účastnilo několik poslanců z různých politických stran. Byli jimi poslanci Helena Langšádlová (TOP09), Jan Lipavský (Piráti), Jaroslav Bžoch (ANO), Pavel Žáček (ODS), Ondřej Veselý (ČSSD), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Jan Farský (STAN).

„To, co nás spojuje, je náš zájem a naše starost o budoucí demokratický vývoj. (…) Rozhodli jsme se napsat dopis kolegům z amerického kongresu . My se dlouhodobě zabýváme hybridními hrozbami a mezi ně patří i dezinformace. Dezinformace, které rozkládají západní demokratické společnosti EU a NATO, se velmi často šíří přes sociální sítě, přes platformy, které jsou ve vlastnictví amerických firem. Právě proto se obracíme na kolegy z amerického kongresu s apelem, aby působili na tyto firmy, což je především Facebook, Google, Twitter… Aby se (firmy – red.) chovaly zodpovědněji. My rozhodně nechceme usilovat o žádnou cenzuru. Ale v tuto chvíli jsou algoritmy těchto firem nastaveny tak, že přímo podporují šíření dezinformací. Tomu my chceme zabránit,“ řekla během prezentace Helena Langšádlová.

„Sociální sítě slouží k šíření dezinformací a k šíření propagandy,“ prohlásil Jan Bartošek a dodal, že „bychom měli postupovat spolu s našimi spojenci“. „Je naprosto nepřijatelné, aby se přenášel ruský nebo čínský model nesvobody do našeho prostoru,“ doplnil poslanec Bartošek.

Langšádlová na konci tiskové konference dodala, že věří, že „tento boj vyhrají“.