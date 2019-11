Ministerstvo zahraničí Ruska: Situace s českou delegací v Rusku nastala kvůli nedodržování celních předpisů Českem

Takové oznámení poskytlo ministerstvo zahraničí Ruské federace.

„V souvislosti s výskytem různých spekulací v médiích o příčinách komplikací letu 27. listopadu 2019 z Moskvy do Kazaně delegace Ministerstva zemědělství ČR, v čele s jeho šéfem Miroslavem Tomanem, bychom chtěli oznámit, že problémy vznikly pouze kvůli nedodržování z české strany celních předpisů Euroasijské ekonomické unie,“ poznamenává ruské ministerstvo zahraničí.

Zástupci rezortu dodali, že to není poprvé u českých partnerů, co k takovému přerušení cesty dochází během příslušných administrativních procedur.

„Češi přes oficiální kanály uznávají svou odpovědnost,“ upřesnili v na ruském ministerstvu.

Česká delegace vedená šéfem ministerstva zemědělství zahájila v pondělí jednání v Rusku a měla je dokončit v pátek. Let delegace ve středu z Moskvy do Kazaně, kde na ni čekali partneři Tatarstánu, se však neuskutečnil. Po desetihodinovém čekání na letišti nebyla letadlu s českou delegací povolena cesta do zmíněné destinace, a tak se ministr zemědělství rozhodl přerušit pracovní cestu a vrátit se do Prahy.

Šlo o nedorozumění?

Dříve jsme informovali o tom, že incident spojený s návštěvou české delegace získává ohlas v politické a novinářské sféře. Šéf ministerstva zahraničí na svém Twitteru okomentoval kauzu zahraničního rezortu, která změnila chod zmíněné cesty.

„Věřím, že v případě problémů ministerské delegace v Rusku šlo o nedorozumění, nikoliv politickou záležitost. Mrzí mě, že ani přes veškerou snahu naší ambasády se zádrhel nepodařilo na místě vyřešit. V tuto chvíli se zdá, že šlo o administrativní problém,“ napsal na Twitteru český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Na toto vysvětlení ministra zareagovali uživatelé sociální sítě.

„Nedorozumění… Jasně… Nasíráte Rusy při každé příležitosti, urážíte. A myslíte nejspíš, že vám to projde beztrestně. U hrdého, jednoho z největších, nejsilnějších národů. Asi by se vyplatilo tam zajet znova, s prosíkem a s prezentem. Hlavou idiota starosty Řepohnijí na tácu…“ napsal komentující se jménem Agent M&X.

Nebyl to jediný odkaz na dopis starosty Řeporyjí Pavla Novotného ohledně zřízení pomníku vlasovců.

„Ach jo. Vždyť je to jasná pomsta za Řeporyje. Co jiného od Ruska čekat? Proč to neřeknete nahlas?“ poznamenal Jakub Zezula.

Ministr zemědělství Miroslav Toman své emoce ve spojení s komplikacemi pochopitelně neskrýval.

„Jsem zklamaný o to víc, že jsem osobně vnímal velký zájem podnikatelů o spolupráci, jak z české, tak ruské strany,“ uvedl šéf agrárního rezortu.

Předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust již dříve prohlásil, že jde o špatný signál vůči Česku a zejména českým podnikatelům, kteří s partnery v Ruské federaci obchodují. „Negativní dopad může mít tato situace pro rozvoj obchodu na obou stranách,“ dodal Masopust.