Bloková solidarita? Česko bude platit do rozpočtu NATO více, zatímco Washington směřuje své peníze jinam

Česko zvýší svůj příspěvek do rozpočtu NATO o 42 milionů korun. Informuje o tom ČTK na pozadí nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance, který proběhne ve dnech 2. – 3. prosince v Londýně.

Podle zprávy činí současný příspěvek České republiky do aliančního rozpočtu 580 milionů korun, po zvýšení by to mělo být 622 milionů korun.

Nový rozpočtový vzorec

Dříve CNN informovala, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se rozhodla snížit výdaje Spojených států do rozpočtu Aliance a ušetřené peníze zamířit na financování bezpečnostních programů v Evropě. Donedávna částka Washingtonu v aliančním rozpočtu činila 22 %, Bílý dům tedy hodlá omezit výdaje na 16 %.

Během tiskové konference s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem 28. listopadu tyto informace potvrdil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg . Podle něj se členové Aliance shodli na novém vzorci rozdělování nákladů, kdy USA budou platit méně, Německo více a jejich částky tak budou docela stejné, zbývající částku budou nahrazovat další spojenci.

Stoltenberg rovněž poznamenal, že je třeba rozdělovat výdaje do rozpočtu NATO a obecné výdaje na obranu ze strany členů Aliance.

Chtěná 2 %

V souvislosti s nadcházejícím summitem NATO Washington sdělil, že od svých spojenců očekává zvýšení obranných výdajů na 2 % HDP do roku 2024. Podotkl, že k roku 2016 jenom čtyři členové Aliance plnili 2% závazky a současně se jedná o devět zemí.

Požadavky Spojených států odkazují na summit NATO ve Walesu v roce 2014, kdy se členské země Aliance zavázaly zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP během 10 let. Avšak podle odhadů samotné Aliance tyto požadavky nemusí splnit i nejsilnější ekonomiky NATO, a to včetně Německa.

Česká vláda pod vedením Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení z roku 2018 stanovila cíl 1,4 % HDP na obranu pro rok 2021. Během nedávné schůzky se český ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) dohodli na navýšení obranného rozpočtu o 1,2 miliardy, tedy na 75,5 miliard korun. Avšak podle bývalého náčelníka generálního štábu Petra Pavla a někdejšího ministra obrany Alexandra Vondry dosažení 2% hranice do roku 2024 nevypadá reálně.