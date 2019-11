Génius nebo blb? Osobnosti reagují na vystoupení Pavla Novotného na ruské televizi

Šéfredaktor Fóra 24 Pavel Šafr označil Pavla Novotného za „geniálního“ poté, co se v médiích objevilo video jeho vystoupení na jedné z ruských televizí, kde obhajoval stavbu pomníku vlasovcům. Stanislav Huml naopak Novotného označil za „blba“.

„To je génius! On vystoupil v jedné z nesledovanějších televizí světa a připomněl v ní Rusům, že zabíjeli Poláky. Tleskám,“ napsal o vystoupení Pavla Novotného na svém Twitteru šéfredaktor Fóra 24 Pavel Šafr.

​Podle komentátora Alexandra Mitrofanova sklidil Pavel Novotný svým vystoupením na ruské televizi „sympatie u normálních lidí v síti“. Ruská opozice ho, podle názoru politického komentátora, přijala za svého, jelikož ho považovali za „božího blázna“.

„Šokem byl i způsob, jakým to říkal. Dělal si z nich nepokrytě prdel. To vyvolalo vůči Pavlovi Novotnému sympatie normálních lidí v síti,“ prohlásil Mitrofanov.

...nikdo nečeká"😜. Nikdo nečekal, že v prostředí, kde se léta bezostyšně lže, objeví člověk, který říká věci, jak mu zobák narostl.

​Podle názoru novináře působícího na portálu Seznam Jindřicha Šídla se jedná o nejvíce sebevědomé vystoupení českého politika vůči Ruské federaci od stažení sovětských vojsk. Budou se o něm učit „naše děti“, dodal.

„Když starosta čtyřtisícové vesnice kdesi na okraji Prahy vytrollí v pátek večer první kanál ruské státní televize. Jednou se o tom budou učit naše děti,“ zmínil Šídlo.

​„Oprava, omlouvám se, je to druhý kanál, ale stejně je to nejsebevědomější vysoupení českého politika vůči Rusku od dob odsunu sovětských vojsk...“ dodal.

​Blb v mediálním prostoru

Bývalý poslanec Stanislav Huml vystoupení Novotného okomentoval jako vystoupení blbce, jemuž by zbytečně poskytnut mediální prostor.

„Blb, a dostává zbytečně mediální prostor,“ prohlásil Huml.

Analytik Štěpán Kotrba ve svém komentáři naznačil, že styl vystupování Novotného se jednou stane zahraniční politikou země.

„Takhle bude vypadat česká zahraniční politika...“ tvrdí Kotrba.

Poslankyně SPD Karla Maříková ve svém komentáři ke slovům a chování Pavla Novotného poukázala na snahy o likvidaci vzájemných vztahů s Ruskem ze strany člena ODS Pavla Novotného.

„Nejdříve primátor Hřib poškodil naše obchodní vztahy s Čínou a nyní se snaží o likvidaci vztahů s Ruskem starosta ODS Pavel Novotný. Přijde mi to jako záměr odříznout ČR od Ruska a Číny. Novotný nám ještě k tomu dělá ostudu, ve světě si po jeho vystoupení musí říct co jsme za národ, když někdo s chováním blázna je starostou. A vůbec jak si opovažuje mluvit za celý národ. Jedině čemu se smějeme je jeho ubohému chování, které patří do rukou odborníka,“ napsala Maříková.

Vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruské televizi

Ruská televize Rossia 1 si v pátek večer pozvala do vysílání starostu městské části Praha Řeporyje Pavla Novotného.

Moderátoři diskuzního pořadu se s Novotným pokoušeli hovořit o jeho plánech na stavbu pomníku vlasovcům.