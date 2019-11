Navzdory děsivé bolesti se Vágner soutěže StarDance vzdát nehodlá. Pomůžou injekce přímo do krku?

Špičkový rybář a držitel několika světových rekordů v lovu ryb Jakub Vágner je zvyklý na bojování s překážkami a komplikacemi. A to pravděpodobně ve všech sférách. Taneční tréninky mu způsobily problém s krční páteří, ale Vágner má v úmyslu pokračovat ve StarDance.

Rekordman musel podstoupit léčbu, aby mohl normálně chodit. Na svém Instagramu rybář zveřejnil pár fotografií, které potvrzují, že tohle období není lehké i pro tak otužilého mladíka, jakým je tento milovník přírody a dobrodružství.

Na jedné z fotek můžete vidět, jak mu jeho terapeut dává baňky na záda ve snaze uvolnit napětí. Zde účastník neskrývá své emoce a doufá, že taneční hodiny s Michaelou Novákovou budou pokračovat.

„Jak dopadnete, když se musíte naučit rumbu a scénický tanec v jednom týdnu? Mohu Vám říci, že pokud trénuje poctivě, tak tanec prostě bolí! Bez pana Stránského by to bylo opravdu v loji. Každopádně se ale nevzdám a dáme do toho s Michaelou Novákovou zase naše maximum,“ ujistil Vágner.

Další fotografie ukazuje, jak dostává rybář injekci přímo do krku.

Zde Vágner napsal komentář, v němž se přiznal, že trpí děsivými bolestmi.

„Krční páteř mě už bolí tak, že sotva chodím, ale vzdávat se rozhodně nebudu, protože Vás a Míšu nechci zklamat. Dnešní den opět v nemocnici, kde dělají možné i nemožné, abych se dostal zpět na taneční parket, “ uvedl na sociální síti talentovaný účastník StarDance.

Ani olympijské šampionce to nejde lehce

V polovině listopadu jsme psali o dojmech další účastnice StarDance. Favoritka soutěže a bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová, se podělila se svými fanoušky na Instagramu o nové video z tréninku.

Koukalová zveřejnila video, ve kterém ukázala, jak cvičí střed těla. „Vzala jsem si k srdci radu pana Tománka, abych zpevnila střed těla. Tak posiluji každou volnou chvíli,“ napsala.

„V sobotu tančíme JIVE a ROCK AND ROLL, kde máme i pár akrobatických prvků, které jsme raději trénovali na žíněnce. Zkusím přemluvit pana režiséra, aby nám jí dovolil mít i při přenosu. Obávám se ale, že nám to neprojde. Držte nám v sobotu palce, budeme to potřebovat,“ dodala Koukalová.

Diváci televizní show byli ohromeni. „Nevydržela bych ani pár vteřin! Gábi, skvělé!“ napsala jedna z fanynek. „Gábi, myslím, že jste to pořádně natrénovali a bude to super,“ podpořila Koukalovou další uživatelka.

V komentářích zazněly ale také trochu jiné názory. „Gábi, že to máte zapotřebí…,“ napsal jeden z uživatelů Instagramu. Někteří uživatelé její účasti ve StarDance nevěnovali žádnou pozornost. „Chybí mi vidět tě v biatlonu,“ napsal další sledující.

Minulý týden byl pro Koukalovou smolný, kdy skončila v nemocnici.

„Bohužel po čtyřech měsících intenzivního trénování to nevydržel palec. Dnešní trénink ve zkušebně jsme tedy museli vyměnit za ordinaci,“ informovala Koukalová na Instagramu.