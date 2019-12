Další kolo StarDance „nepřežila“ biatlonistka Gabriela Koukalová

„Já jsem si splnila sen. Říkala jsem si, že když to bude za půlkou, nebo do půlky, tak by to byl pro nás velký úspěch. Tím, že to bylo v osmém kole, tak pro mě je to pocta, a že se rozhodně nemáme za co stydět,“ odpověděla Koukalová na otázku Super.cz, zdali čekali, že se dostanou „tak daleko“.

Na otázku, zdali očekávala vyřazení, prohlásila, že při ranní cestě na zkoušku měla „intuici“.

„Já jsem měla předtím trochu intuici. Ráno jsem jela sem na první zkoušku a říkala jsem si, že je to strašně divný, protože mi na každém semaforu padla zelená. Říkala jsem si, že to není úplně dobrý, protože jsem si říkala, že to šlo až moc hladce, že v tom večer musí ještě něco být,“ zmínila slavná biatlonistka.

„To, co si už několik týdnů přeji, je vyspat se třeba 16 hodin v kuse,” dodala Koukalová po vyřazení.

Portál Super.cz informoval, že v průběhu soutěže začaly vznikat spekulace o možné manželské krizi s Petrem Koukalem, který svoji manželku nechodil podporovat do jeviště. Koukalová ovšem poměr s tanečníkem Martinem Práglem popřela.

Biatlonistka svému manželovi poděkovala za podporu, nehledě na skutečnost, že nechodil při soutěži do hlediště.

„Děkuju určitě úplně nejvíc ze srdce svému manželovi, který přestože nechodil na přenosy, což spoustě lidem bylo trnem v oku, tak pro mě byl oporou. Podporoval mě ve všem, co jsem dělala, v tom, že jsem nebyla de facto skoro pět měsíců doma, takže Petře, děkuju ti,“ cituje portál slova Gabriely Koukalové.

Problémy Jakuba Vágnera

Rybář Jakub Vágner před několika dny zveřejnil na svých sociálních sítích lékařský zákrok prováděný kvůli bolestem. Taneční tréninky mu způsobily problém s krční páteří, nehledě na to ale Vágner vyslovil úmysl pokračovat ve StarDance.

Na jedné z fotek můžete vidět, jak mu jeho terapeut dává baňky na záda ve snaze uvolnit napětí.

„Jak dopadnete, když se musíte naučit rumbu a scénický tanec v jednom týdnu? Mohu Vám říci, že pokud trénuje poctivě, tak tanec prostě bolí! Bez pana Stránského by to bylo opravdu v loji. Každopádně se ale nevzdám a dáme do toho s Michaelou Novákovou zase naše maximum,“ ujistil tehdy Vágner.

„Krční páteř mě už bolí tak, že sotva chodím, ale vzdávat se rozhodně nebudu, protože Vás a Míšu nechci zklamat. Dnešní den opět v nemocnici, kde dělají možné i nemožné, abych se dostal zpět na taneční parket,“ prohlásil na sociálních sítích Jakub Vágner.