„Rusové hledali užitečného idiota.“ Spencerová dala lekci Pavlu Novotnému po šarádě v ruské televizi

„Jen úvaha. Někteří tady u nás mají z Novotného „šou“ v ruské televizi radost, jak jim to tam natřel. Jiní mají potřebu se omlouvat, nebo se od něj distancovat... Ale oni, když si ho do pořadu, který v Rusku sledují miliony lidí, zvali, výsledek určitě předpokládali, protože určitě věděli, koho že si to zvou... Putin tuhle „vyzval“, aby se v Rusku přestali „vozit“ po Ukrajině... Co když třeba jen hledali „vhodný argument“ pro určení nového „terče“ a Novotný v roli „užitečného idiota“ nezklamal?“ táže se na svých sociálních sítích analytička Tereza Spencerová.

Nehledě na snahy některých druhořadých politiků, jako jsou pražský primátor Zdeněk Hřib či starosta Řeporyjí Pavel Novotný, kteří svou činností zasahují do zahraniční politiky státu, „Rusko a Čína tady stále budou“, myslí si analytička. V této souvislosti dodává, že není jasné, co ale bude s Českou republikou.

„Schválně, jak se budou v příštích týdnech a měsících vyvíjet naše vztahy s Ruskem... Čína a Rusko tady budou, nejspíš napořád, bez ohledu na Novotného nebo Hřiba, ale kdo ví, jak budeme vypadat my (coby Evropa i coby Česko) za deset let... A možná i za dřív,“ uzavřela Tereza Spencerová své zamyšlení na Facebooku.

Vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruské televizi

Ruská televize Rossia 1 si v pátek večer pozvala do vysílání starostu městské části Praha Řeporyje Pavla Novotného.

Moderátoři diskuzního pořadu se s Novotným pokoušeli hovořit o jeho plánech na stavbu pomníku vlasovcům.

Reakce na vystoupení

Na vystoupení Pavla Novotného v ruské televizi reagovali některé české osobnosti. Jejich reakce ovšem nebyla ani zdaleka jednoznačná.

Například novinář portálu Seznam Jindřich Šídlo prohlásil, že jedná o „nejsebevědomější vystoupení českého politika vůči Rusku od dob stažení vojsk“, o němž se budou „děti učit“.

Když starosta čtyřtisícové vesnice kdesi na okraji Prahy vytrollí v pátek večer první kanál ruské státní televize. Jednou se o tom budou učit naše děti. https://t.co/HowvB3Igf3 — Jindrich Sidlo (@jindrichsidlo) 29 ноября 2019 г.

​Bývalý poslanec Stanislav Huml zase označil Pavla Novotného za „blba“, kterému byl zbytečně poskytnut mediální prostor.