„Vulgární Novotní s jistým druhem švejkování se mohou dostat mezi politické špičky?” Hampl svým článkem nahání strach

Hned na začátku příspěvku se autor nezdržel určitých porovnání a připustil i pikantnější úvahy.

„Pavla Novotného, řeporyjského starosty a chráněnce předsedy ODS, můžeme mít rádi nebo ne, ale rozhodně ruskou televizi totálně dostal. Rusové proti němu mohli postavit jiného klauna. Ti dva mohli po sobě metat šlehačkové dorty, a mohla to být pro všechny skvělá zábava. Jenže v televizi Rossia postavili klauna Novotného proti politikům a historikům. Pořad se fakticky zhroutil. A to ještě mohou být rádi, že Novotný během programu nevystrčil zadek nebo něco ještě intimnějšího,“ napsal Hampl.

Pak publicista podotkl, že zmíněný případ je dobrá příležitost ukázat dva aspekty civilizačního rozdílu mezi Západem a Ruskem.

„Za prvé. Rusové předpokládají, že když je někdo politik s podporou předsedy konzervativní strany, tak, že se jedná o vzdělaného kultivovaného člověka schopného vystupovat s určitou noblesou a schopného argumentovat. Mají za to, že právě tyto schopnosti rozlišují příslušníka politické elity třeba od běžného dělníka,“ stojí v Hamplově článku.

Dále autor přichází s hodnocením situace ve své zemi. Jak sám uvedl, „česká společnost se mezitím posunula“. Zdůraznil, že zde členství v nejvyšších patrech politiky není podmíněno skutečnou vzdělaností, nýbrž schopností lichotit nadřízeným a slepě zastávat politicky korektní názory.

„Rusko je zlo, Petr Fiala je úžasný, Evropská unie je skvělá, vlastní spoluobčané jsou odpad. To stačí. Vedle toho můžete vystrkovat holý zadek na veřejnosti, nemusíte mít dějepisné znalosti ani na úrovni základní školy a přesto patříte k elitě národa,“ vysvětluje své stanovisko sociolog.

Pak Hampl přechází k popsání druhé odlišnosti, která se týká vedení diskuze.

„Kdyby něco podobného probíhalo v České televizi, sešli by se ve studiu čtyři lidé s naprosto shodnými názory. Na pozadí by se střídala fotografie Pavla Novotného s otřesnými záběry z Osvětimi. Nakonec by se všichni pochválili, jaká to byla svobodná demokratická diskuze a ujistili se v odhodlání nepřipustit její narušení cizím názorem či dokonce nezávislou myšlenkou. Tam ale ještě Rusové nejsou. U nich diskuze znamená konfrontaci lidí s různými názory. S tím, že si divák vybere. Nevědí, že do studia mohou pouštět jenom absolutně prověřené lidi, na které je spolehnutí, že odříkají oficiální verzi,“ poznamenává na závěr autor.

Poté, co Hampl sdílel odkaz na svůj článek na Facebooku, uživatelé sociální sítě začali zveřejňovat svá stanoviska, a to i v širším kontextu, než byla původní situace s Novotným.

Někteří varovali před nebezpečným obrazem české politické scény a smutnými perspektivami.

„Nerad bych přirovnával Švejka (tu postavu zbožňuji) k Novotnému, je v tom rozdíl historické doby, reality obou postav i způsob ironického vyjádření dané současnosti. Co mi však vadí @Petr Hampl, připouštět vůbec možnost nebo realitu, že takoví vulgární Novotní s jistým druhem švejkování se mohou dostat mezi politické špičky. Jednoho takového Sládka jsme tu už měli.... Pestrost osobností politiky bych raději viděl v jejich invenci pro společnost, jenže do toho máme fakt dost daleko, ale mezi tím vzor a podpora takových Novotných jednoznačně nenaplní voličské místnosti, což se nám může zvrhnout k anarchii nebo zpět vládě jednoho hlasu... A bude úplně po diskuzích!“ napsal Stanislav Hanovský.

Další promluvili o nebezpečném stavu, v němž se nachází veřejnost.

„Je nutné si přiznat, že společnost je nemocná. Ztotožnit se s takovým jednáním a následně podpořit, vyzdvihovat, velebit, znamená sympatizovat s psychiatrickými diagnózami,“ vyjádřila se k situaci Ludmila Studenovská.

Jiní vyslovili nespokojenost s reakcí s chováním Novotného a upozornili na poškození image českého národa.

„Ke svému nemilému překvapení jsem zjistil, že docela hodně lidí radostně tleská ručičkama a křičí ‚ten to těm rusákům nandal‘,“ uvedl Dušan Vymazal s tím, že pokud jeden člověk bude takové věci vyřvávat do zahraniční televize a přitom tvrdit, že si to myslí všichni Češi, potom je na místě „otázka o znovuzavedení veřejných poprav“.