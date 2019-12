„Ať Rusové vidí, jak to v Česku vypadá 30 let poté, co nás předali Američanům.“ Petrov odpálil bombu k tyjátru Novotného

Mediální expert Petrov se připojil k názoru, který dříve vyslovila analytička Tereza Spencerová o tom, že Rusové pravděpodobně hledali do svého vysílání „užitečného idiota“, jimž posloužil starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Na případu vystoupení Novotného v pořadu ruské televize si mohou, podle jeho názoru, Rusové udělat obrázek o tom, jaké v Česku panují poměry poté, co země po listopadu 1989 přešla do sféry vlivu Spojených států amerických.

„Ano, taky jsem přesvědčen, že Pavel Novotný sehrál roli užitečného idiota, aby Ruská státní televize předvedla milionům svých diváků, jak vypadají, mluví a chovají se politici po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům. Putin si doma může přičíst body,“ napsal Vadim Petrov na svých sociálních sítích.

Podle názoru člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se jedná o geniální informační operaci.

„Nechci se už strefovat do poslanecké iniciativy s dopisem kongresu US. Ale toto je ukázka geniální informační operace, se kterou ani BIS, ani algoritmy sociálních sítí nic nesvedou. Jak je vidět, nemusí se pracovat s dezinformací, stačí reálnou skutečnost zarámovat do „správného“ kontextu,“ uzavřel svůj post na Facebooku mediální expert.

„Užitečný idiot“ Pavel Novotný v ruské televizi

Analytička Tereza Spencerová na svých sociálních sítích k tématu vystoupení starosty Řeporyjí na ruské televizi, kde se s ním moderátoři snažili hovořit o jeho záměru postavit pomník vlasovcům, poznamenala, že se může jednat o případ, kdy ruská strana hledala do svého pořadu „užitečného idiota“.

„Jen úvaha. Někteří tady u nás mají z Novotného „šou“ v ruské televizi radost, jak jim to tam natřel. Jiní mají potřebu se omlouvat, nebo se od něj distancovat... Ale oni, když si ho do pořadu, který v Rusku sledují miliony lidí, zvali, výsledek určitě předpokládali, protože určitě věděli, koho že si to zvou... Putin tuhle „vyzval“, aby se v Rusku přestali „vozit“ po Ukrajině... Co když třeba jen hledali „vhodný argument“ pro určení nového „terče“ a Novotný v roli „užitečného idiota“ nezklamal?“ táže se na svých sociálních sítích analytička Tereza Spencerová.

I přes snahy některých druhořadých politiků, jako jsou pražský primátor Zdeněk Hřib či starosta Řeporyjí Pavel Novotný, jež svou činností zasahují do zahraniční politiky Česka, „Rusko a Čína tady stále budou“, napsala analytička. V této souvislosti ovšem dodala, že není jasné, co bude s Českou republikou

„Schválně, jak se budou v příštích týdnech a měsících vyvíjet naše vztahy s Ruskem... Čína a Rusko tady budou, nejspíš napořád, bez ohledu na Novotného nebo Hřiba, ale kdo ví, jak budeme vypadat my (coby Evropa i coby Česko) za deset let... A možná i za dřív,“ uzavřela Tereza Spencerová své zamyšlení na Facebooku.

Vystoupení starosty Řeporyjí Pavla Novotného v ruské televizi

Ruská televize Rossia 1 si v pátek večer pozvala do svého vysílání diskuzního pořadu starostu městské části Praha Řeporyje Pavla Novotného.

Moderátoři se s Novotným pokoušeli hovořit o jeho plánech na stavbu pomníku vlasovcům. Po několika minutách došla moderátorům se starostou Novotným trpělivost.