„Hodnocení bylo rozhodně podivné.“ Diváci StarDance jsou pobouřeni kvůli vypadnutí Koukalové

Na facebookovém profilu taneční soutěže StarDance byla zveřejněna fotografie s informací, že soutěž opouští po sobotním kole Koukalová. V komentářích začali uživatelé o vypadnutí diskutovat. Některým připadalo vyřazení mladé Češky jako nespravedlivé.

„Asi je Gabča trnem v oku hodně lidem...ale tedy rozhodně tancuje lépe než Jakub a hlavně Kovy,“ napsala jedna z uživatelek.

Názory uživatelů

Další ze sledujících poznamenal, že vyřazení je nespravedlivé. „Byli jiní adepti na vyřazení, ale pokud hlasují lidé, vždy to bude divné. Za mě dnes nejslabší Kovář,“ dodal.

Další z uživatelek viděla na vypadnutí spíše jiné páry. „Dnes měl jít Kovy nebo Jakub. Toho už opravdu hodně výrazně limitovalo zranění,“ napsala. Reagovala tak na to, že Jakub Vágner zveřejnil na sociálních sítích fotografii, kde popisuje, že mu taneční tréninky způsobily problémy s krční páteří. I přesto se však rozhodl, že během sobotního večera tance předvede.

„Mrzí mě to, chtěla jsem ji s Veronikou a Matoušem ve finále. Ale čekala jsem to, bohužel. Kovář i rybář tancovali výrazně hůř než ona – u Kovyho chápu, že ho tam drží mraky jeho fanynek, ale kdo tam drží rybáře, to mi hlava nebere,“ stojí v jiném komentáři.

Ačkoliv většina uživatelů vyjadřovala v komentářích nad vypadnutím právě tohoto páru spíše údiv, objevily se i takové názory, které výsledky hlasování považovaly za spravedlivé. „Mně se dnes nelíbil ani jeden z jejich tanců. Podle mě bylo vyřazení spravedlivé. Příště si myslím, že vypadne Jakub Vágner,“ napsala uživatelka.

Vypadnutí Koukalové

Poté, co byl vyřčen verdikt a pár ve složení Gabriely Koukalové a Martina Prágra se dozvěděl, že soutěž opouští, pronesla Koukalová děkovnou řeč.

„Děkuju určitě úplně nejvíc ze srdce svému manželovi, který přestože nechodil na přenosy, což spoustě lidem bylo trnem v oku, tak pro mě byl oporou. Podporoval mě ve všem, co jsem dělala, v tom, že jsem nebyla de facto skoro pět měsíců doma, takže Petře, děkuju ti,“ řekla Koukalová.

Pro Super.cz sdělila, že si splnila svůj sen. „Říkala jsem si, že když to bude za půlkou, nebo do půlky, tak by to byl pro nás velký úspěch. Tím, že to bylo v osmém kole, tak pro mě je to pocta, a že se rozhodně nemáme za co stydět.“