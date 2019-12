MMR potvrdilo, že obdrželo zprávu EK o Babišovi. Upokojuje opozici s tím, že to není finální verze

To, že je A.Babiš v obrovském střetu zájmů, je jasné od jeho vstupu do politiky. V tuto chvíli mě ale zajímá, zda bude ČR muset do Bruselu kvůli jeho nenasytnému čerpání dotací vracet stovky milionu Kč. Pokud se tak stane, bude mu potřeba poslat účet, toto nesmí platit občané.