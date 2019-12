„České snahy o znovuzavedení totality.“ Do USA míří druhý dopis. Zlikviduje Langšádlovou a spol.?

„Vážené členky, vážení členové Kongresu Spojených státu amerických, v souvislosti se snahou některých poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dosáhnout, Vaším prostřednictvím a za účelem omezení svobody slova, regulace společností Facebook, Twitter a Google, dovolujeme si obrátit se na Vás, jako na představitele země, ve které uvedené společnosti sídlí, a která právě svobodu slova vnímá jako jednu ze svých základních hodnot. Rádi bychom vyjádřili naše přesvědčení, že zmínění politici nemluví jménem většiny občanů České republiky a že u členů Kongresu Spojených států amerických nenajde snaha o zavedení cenzury, ať už je nazývána „změnou algoritmů“, či jakkoli jinak, pochopení,“ stojí v dopise, pod kterým je podepsán Jaroslav Foldyna, Antonín Staňek, Lubomír Volný, Marian Bojko, Ivana Nevludová a Andrea Brzobohatá.

Podle názoru autorů dopisu iniciátoři „Pražské výzvy k informační odpovědnosti“ nechápou samu podstatu demokracie, kterou je soutěž myšlenek, a z toho důvodu musí přirozeně znamenat i svobodu slova. A to včetně možnosti lhát.

„Mnozí lidé se stále nemohou smířit s faktem, že demokracie znamená svobodnou soutěž myšlení, a proto musí znamenat také svobodu slova. Nechápou, či nechtějí pochopit, že v takovém prostředí nutně nastávají situace, kdy se spolu střetávají zcela rozdílné názory, jejichž nositelé by je měli obhajovat v diskusi a nikoli zakazovat obhajovat postoje svých oponentů. Tito lidé nechtějí akceptovat, že pouze svobodná výměna názorů může diskutované téma posunout dál, což však obyčejně znamená pouze dál do dalšího střetu, a že tímto způsobem dochází v demokratické společnosti k neustálé soutěži myšlenek a idejí, jejímž výsledkem je nejvyšší míra svobody a prosperity, jakou doposud lidstvo poznalo,“ píší čeští zákonodárci.

Autoři druhého dopisu odmítající inciativu Heleny Langšádlové a spol. označují Pražskou výzvu k informační odpovědnosti za pokus o znovuzavedení totality. Podle názoru autorů druhého dopisu jsou rizika spojená s likvidací svobody daleko vyšší, než rizika, která sebou přináší svoboda slova.

Svoboda slova údajně poskytuje i možnost lhát. Stejně tak ale i umožňuje lži aktivně vyvracet a nevěřit jim. Útok na svobodu slova považuje Foldyna a jeho kolegové za opovrhování člověkem.

„Úsilí o zavedení cenzury nelze považovat za nic jiného, než za snahu o zavedení totality, tedy režimu, se kterým má naše země tragické zkušenosti. Je pravdou, že svoboda slova přináší mnohá rizika, avšak máme ověřeno, že likvidace svobody slova přináší rizika nesrovnatelně vyšší. I když se nám to jistě nemusí líbit, tak svoboda slova, aby byla skutečná, musí dávat i svobodu lhát. Svoboda slova však také dává svobodu lžím nevěřit a možnost vyvracet je. Svoboda slova je odrazem víry v člověka, jako svéprávné bytosti s vlastní důstojností a obdařenou rozumem, zatímco útoky na svobodu slova jsou odrazem opovrhování člověkem. Svoboda slova znamená nepřipustit vládu majitelů jedné, jediné pravdy, protože pohled do historie ukazuje, že až příliš často se taková pravda nakonec ukázala omylem, či lží. Stejně, jako je svobodná diskuse podstatou vědeckého bádání, či filozofie, tak musí zůstat i podstatou demokracie, protože ta se bez svobody slova stane tyranií.,“ píší Jaroslav Foldyna, Antonín Staňek, Lubomír Volný, Marian Bojko, Ivana Nevludová a Andrea Brzobohatá.

Autoři v závěru dopisu vyzvali zákonodárce Spojených států amerických k tomu, aby nenaslouchali těm, kdo neusilují o zachování demokracie a svobody.

Pražská výzva k informační odpovědnosti

Skupina členů českého parlamentu včera informovala o přípravě apelu na americké zákonodárce pomocí Pražské výzvy k informační odpovědnosti. Informovali o tom na tiskové konferenci. Té se účastnilo několik poslanců z různých politických stran. Byli jimi poslanci Helena Langšádlová (TOP09), Jan Lipavský (Piráti), Jaroslav Bžoch (ANO), Pavel Žáček (ODS), Ondřej Veselý (ČSSD), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Jan Farský (STAN).

„To, co nás spojuje, je náš zájem a naše starost o budoucí demokratický vývoj. (…) Rozhodli jsme se napsat dopis kolegům z amerického kongresu. My se dlouhodobě zabýváme hybridními hrozbami a mezi ně patří i dezinformace. Dezinformace, které rozkládají západní demokratické společnosti EU a NATO, se velmi často šíří přes sociální sítě, přes platformy, které jsou ve vlastnictví amerických firem. Právě proto se obracíme na kolegy z amerického kongresu s apelem, aby působili na tyto firmy, což je především Facebook, Google, Twitter… Aby se (firmy – red.) chovaly zodpovědněji. My rozhodně nechceme usilovat o žádnou cenzuru. Ale v tuto chvíli jsou algoritmy těchto firem nastaveny tak, že přímo podporují šíření dezinformací. Tomu my chceme zabránit,“ řekla během prezentace Helena Langšádlová.

„Sociální sítě slouží k šíření dezinformací a k šíření propagandy,“ prohlásil Jan Bartošek a dodal, že „bychom měli postupovat spolu s našimi spojenci“. „Je naprosto nepřijatelné, aby se přenášel ruský nebo čínský model nesvobody do našeho prostoru,“ doplnil poslanec Bartošek.

Langšádlová na konci tiskové konference dodala, že věří, že „tento boj vyhrají“.