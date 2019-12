Praha a Tchaj-pej uzavřou sesterskou smlouvu

Uvádí se, že daná smlouva se bude týkat ekonomické, obchodní a kulturní spolupráce. Dne 12. prosince má dojít ještě ke schválení pražskými zastupiteli.

„Jedná se o obecný, apolitický text o spolupráci měst v oblastech ekonomické a obchodní spolupráce, vědy a technologií, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, zdravotnictví a dalších,“ bylo uvedeno v dokumentu.

V daném dokumentu je dále napsáno, že české hlavní město by se mohlo inspirovat zkušenostmi tchaj-wanské strany, co se týče využití chytrého řešení ve zdravotnictví, vzdělávání nebo dopravě. Dojde k navázání spolupráce v oblasti kultury a turistického ruchu a kromě toho by mohla zoologická zahrada dostat luskouna. Dokument rovněž zmiňuje možnost perspektivní spolupráce v oblasti vzdělávání, a to včetně studentských výměn.

Dne 7. října došlo ke schválení vypovězení smlouvy s Pekingem, za dva dny pak Peking smlouvu předčasně vypověděl. Co se týče samotné smlouvy, byla schválena v roce 2016 a pro schválení bylo celkem 35 zastupitelů z 65.

Kuberova cesta na Tchaj-wan

V posledních několika dnech je spojeno s Tchaj-wanem jméno Jaroslava Kubery. Ten zemi plánuje během příštího roku navštívit. A to nehledě na varování diplomatů před negativními následky jak pro byznys, tak i pro vzájemné vztahy.

Reakce Ovčáčka a Zemana

Právě na plánovanou cestu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan reagoval tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle jeho slov přebírá předseda Senátu a ODS plnou odpovědnost za možné ekonomické dopady cesty na Tchaj-wan. Dále mluvčí dodal, že příslušníci české diplomatické mise poukazují na to, že cesta předsedy Senátu Jaroslava Kubery na Tchaj-wan bude mít pro české společnosti následky.

Jak se nechal slyšet český prezident, předseda Senátu Kubera bude svou cestou na Tchaj-wan jednat proti ekonomickým zájmům České republiky. Podle Zemana dává Kubera plánovanou cestou přednost své politické straně, tedy ODS, před národními zájmy.

Prezident dodal, že i „velmi umírnění lidé před touto cestou varují“ s tím, že Čína je druhá největší ekonomika světa a návštěva Tchaj-wanu zhoršuje podmínky uplatnění českých výrobců na čínských trzích. Zeman také řekl, že v případě, že Kubera na Tchaj-wan opravdu odletí, skončí mezi nimi jejich přátelství.

Také expertní tým prezidenta republiky, jehož schůze se konala včera na zámku v Lánech, „jednoznačně odsoudil počínání předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery a primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba ve vztahu k Číně“.