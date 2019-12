Česko-čínské obchodní fórum je odloženo. Mají na tom „zásluhu“ Hřib a Kubera?

Česká tisková kancelář přichází se zprávou o tom, že Česko-čínské obchodní fórum, které by se mělo konat na konci letošního roku, bylo odloženo.

Představitelům Pražského hradu bylo z čínské strany naznačeno, že k takové situaci došlo kvůli názorům a postupům předsedy Senátu Jaroslava Kubery a pražského primátora Zdeňka Hřiba. Sdělil to kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář.

Původně se předpokládalo, že by se tam sešli podnikatelé obou zemí. Navíc se plánovalo podepsat dohodu o investičním projektu výstavby nového závodu, na němž by se podílely čínský výrobce hliníkových automobilových součástek CITIC Dicastal a česká firma Žďas.

„Díky chování pana primátora Hřiba a plánované cestě Kubery je minimálně česko-čínské investiční fórum odloženo,“ prohlásil Mynář.

Poznamenává se, že přesný důvod odložení podle něj nebyl organizátorům sdělen, bylo jim ale naznačeno, že za to mohou záležitosti kolem cesty Kubery a spory kolem Hřiba.

Kontroverzní záměr Kubery

Jak je známo, senátor Kubera se rozhodl, že příští rok navštíví s podnikatelskou delegací Tchaj-wan, který Čína považuje za jednu ze svých provincií.

Tento krok se nelíbí jak čínské ambasádě v Praze, tak i českému prezidentu Miloš Zemanovi, podle kterého druhý nejvyšší ústavní činitel jedná proti ekonomickým zájmům vlastního státu, poněvadž by ta cesta mohla mít dopad na české firmy v Číně.

Kubera s takovými námitkami nesouhlasí a odkazuje na objem zahraničních investic zmíněných zemí do ČR. Jedná se o to, že Čína investuje do České republiky méně, než Tchaj-wan.

„Přínos“ vedení Hlavního města Prahy

Primátor Hřib se do dějin Prahy a oboustranných vztazích zapsal tím, že se do sporu s asijskou velmocí dostal především v souvislosti s vypovězením sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem.

Pražskému magistrátu vadilo, že tento dokument obsahoval klauzuli o uznání jedné Číny. Peking ze své strany odmítl jednání o její změně.

Stojí za zmínku i skutečnost, že se Číně v minulosti také nelíbila cesta Hřiba na Tchaj-wan.

Rovněž v materiálu se praví o tom, že se Praha rozhodla uzavřít sesterskou smlouvu s tchaj-wanským hlavním městem Tchaj-pej, ale tenhle krok musí ještě schválit pražští zastupitelé.