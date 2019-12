Na internetu se objevil tweet starosty Řeporyjí Pavla Novotného, kde podporuje nacisty a vojska SS

„Ty koště. Mně vůbec nevadí, že gen. Vlasov nosil SS uniformu. Dnes již všichni víme, že WWII (druhou světovou válku – red.) rozpoutali ruský šmejdi a Němci bránili Evropu a civilizaci před ožralýma mužikama ze zemljanek. Doba byla taková, tak nosil SS uniformu… Každej, kdo bojuje proti ruským švábům, je hrdina,“ stálo v tweetu starosty Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), který byl později smazán.

Sputnik žádal o vyjádření samotného starostu Řeporyjí Novotného. Ten pravost tweetu nevyvrátil.

Redakci se bohužel nepodařilo zjistit kontext, v jakém Pavel Novotný tato slova pronesl. Sputniku se nicméně podařilo získat vyjádření svědka, který tweet na Twitteru Pavla Novotného skutečně viděl a vyvrátil tak možné podezření, že by se mohlo jednat o podvrh.

„Viděl jsem to v noci na Novotného TW (Twitteru – red.), ale když jsem se teď znovu díval, tak jsem to nenašel, jen jako vložený print screen, jako obrázek od někoho jiného,“ sdělil pro Sputnik uživatel Twitteru, který si nepřál být jmenován.

Print screen tweetu Pavla Novotného na svých sociálních sítích publikoval i bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Petr Štěpánek. Ten k tomu přidal komentář, že současná ODS pod vedením Petra Fialy „hnědne“.

V diskuzi pod příspěvkem mediálního experta se rozběhla polemika o pravosti slov řeporyjského starosty Pavla Novotného. Mediální expert Štěpánek na tyto spory reagoval a zveřejnil print screen diskuze, ve které další očití svědkové potvrzují pravost tweetu Novotného.

„Není to fake. On to jenom smazal," napsal uživatel Petr Paulczyňski.

„Není to fake... Já jsem to viděl... Stačí srovnat s "úrovní" mnoha jeho jiných tweetů," zdůraznil uživatel Vít Blaha.

Stavba pomníku vlasovcům

Pavel Novotný na sebe v poslední době upozornil díky svému záměru postavit na území Řeporyjí pomník vlasovcům (Ruská osvobozenecká armáda). Ti za dob druhé světové války bojovali na straně nacistického Německa proti Sovětskému svazu. Označení „vlasovci“ získali díky jménu jejich velitele, jimž byl generál Andrej Vlasov.