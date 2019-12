Foldyna zabodoval u Ovčáčka. Tento jeho výrok o Rudé armádě totálně vytočil reportéra ČT

Přepisování historie a osvoboditelé = okupanti

V talk show zaznělo například to, že v dnešní době posiluje snaha přepisovat historii a z osvoboditelů dělat okupanty. Na to konto Foldyna řekl, že v roce 1968 Rusové byli opravdu okupanti, ale pokud jde o rok 1945, tak pokud by prý neexistovalo těch 20–25 milionů lidí, kteří ve válce položili život, tak by se ve studiu možná nesešli.

„Jsou tady jenom ti, kteří nás za to dnes kritizují, protože oni by určitě byli těmi poslušnými, kteří by chodili do práce. Nemluvili by česky, místo brigády socialistické práce by dělali brigády nacistické práce a určitě by udávali, tak jak to bylo ve zvyku,“ uvedl Foldyna a doplnil, že v Praze bylo gestapo zahlceno zprávami „arizovaných Čechů“.

„Když ti jejich chlebodárci prohrávali válku, tak jim zakroutili v Praze krkem, aby se snažili zachránit. Já si nemyslím, že by tady bylo něco, co bychom měli oslavovat. Kdyby nepřišla ta Rudá armáda, nepřijeli na těch tankách od Berlína, tak my bychom se možná nedočkali ani toho vylodění v Normandii. My bychom se toho osvobození Prahy nedočkali,“ myslí si o dané věci.

Dále se poslanec za ČSSD vymezil proti „objektivizaci historie“ a tomu, že Prahu údajně neosvobodila Rudá armáda, ale vlasovci. Podle Foldyny byli vlasovci zrádci své země, kteří se za pomoci nacistů podíleli na vraždách na okupovaných územích.

Vyjádřil se také k řečem, že Sověti kradli hodinky a znásilňovali. Uvedl, že se tito vojáci vrátili po letech a viděli, co Němci provedli jejich rodinám. „Když tady někomu ukradli ty hodinky, tak to byl detail z toho,“ podotkl.

Navíc zdůraznil, že se spojenci ve druhé světové válce přidali až poté, co se u Stalingradu a Kursku změnil poměr sil.

Ministerstvo zahraničí RF: Možné vybudování památníku vlasovcům v Praze je děsivá iniciativahttps://t.co/tWRM1AlbNM — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. listopadu 2019

​Nakonec přišla řeč také na plánovaný pomník v Řeporyjích, který tam chce vlasovcům postavit tamní starosta Pavel Novotný.

„Pomníky zrádcům staví jenom šílenci,“ řekl a dodal, že Novotný je „pan Nikdo“, který se čas od času rád zpropaguje.

Podporování cizí moci?

V samotném úvodu se alenejprve zajímal o Foldynovo „nevědomé podporování cizí moci“. Na to poslanec reagoval slovy, že je člověk, který „realisticky posuzuje politiku jednotlivých aktérů na té mezinárodní scéně, od Spojených států přes Německo až po Rusko“. „Myslím si, že realisticky neznamená, že je člověk adorantem něčeho, ale realisticky odhaduji a hovořím o těch věcech otevřeně…,“ dodal.

Následně prozradil, z čeho má obavy: „Já mám víceméně obavu hlavně z těch lidí, co něco propagují, jdou proti něčemu. Pak se podíváte do historie, jestli oni to nejsou agenti, ti, co propagujou ten opak a špiní v tuhle chvíli to Rusko. Ono se tady pohybuje pár lidí, kteří nasazují tomu Rusku tu psí hlavu a pak se podíváte do historie, jak prošli těma školama, byli agentama, jezdili po Jeniseji, na nějakých řekách, pak měli krycí jméno Plavec, tak to možná souvisí,“ narážel na bývalého europoslance Jaromíra Štětinu.

K věci se vyjádřil také Jiří Ovčáček, který prohlásil, že na Západě byli někteří horliví antisověti odhaleni jako agenti SSSR.

„Ti kluci, co jezdili po tom Jeniseji v těch inkriminovaných letech, říkají jim agent Plavec, tam by se ta BIS měla podívat, jestli ty kluci, co tady vyprávějí o škodlivosti toho Ruska, jestli pro to Rusko nedělají, protože to bývá taková ta záhada v tom,“ dodal k věci ještě Foldyna.

Reakce reportéra ČT

Daná talk show neunikla pozornosti zahraničního reportéra České televize Jakuba Szantoa. Ten na svém Twitteru sdílel následující status, ve kterém se vyjádřil k tomu, co v pořadu zaznělo.

„Český poslanec omluvil krádeže a znásilňování sovětskými vojáky na území osvobozeného Československa. Podle něj to bylo logické po hrůzách na frontě. Dodal, že západní spojenci se do války zapojili až po Stalingradu (Británie bojovala od 1939, USA od 1941, stejně jako SSSR),“ napsal na sociální síti.

Český poslanec omluvil krádeže a znásilňování sovětskými vojáky na území osvobozeného Československa. Podle něj to bylo logické po hrůzách na frontě. Dodal, že západní spojenci se do války zapojili až po Stalingradu. (Británie bojovala od 1939, USA od 1941, stejně jako SSSR.) pic.twitter.com/RhiynncLVI — Jakub Szanto (@JakubSzanto) 2. prosince 2019

​Na jeho slova pak začali reagovat jeho sledující. Někteří s reportérem souhlasili a kritizovali Foldynu, u jiných tomu bylo naopak.