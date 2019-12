„Sprostě lhali celý den.“ Kavárna masírovala Babiše kvůli auditu, ale teď přišla odpověď od Ovčáčka. Řízení pokračuje

Evropská komise Česku v pátek poslala tajnou zprávu, jež obsahuje závěry auditu o dotacích vyplácených firmám, které patří do skupiny Agrofert. Podle ní má Babiš stále vliv na Agrofert, což předseda Vlády České republiky odmítá. V souvislosti s tím následně vyjádřil svůj nesouhlas s pozicí týdeníku Respekt a České televizi, jež tvrdily, že závěr komise je konečný. „Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva, a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt,” prohlásil Babiš.

Politický komentátor Jiří Pehe se ve svém tweetu opíral o zprávu EK, kterou také považoval za definitivní a rozhodující v celém procesu, jenž se týká Agrofertu. Ve zprávě vyzýval k rozšíření demonstrací.

„Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce. Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde, Máme na to?“ napsal Pehe na Twitteru.

Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK Babiše k odchodu, nebudou stačit demosntrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce.



Bude zaptřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to? @milionchvilek — Jiří Pehe (@JiriPehe) 2 декабря 2019 г.

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček na sociálních sítích zveřejnil příspěvek, kde prudce zkritizoval postoj opozičních médií.

„Jedna velká mediálně-neziskovo-opoziční lež definitivně odhalena. Nic není definitivní, jak sprostě lhali celý den,“ napsal Ovčáček.

❗️❗️❗️Jedna velká mediálně-neziskovo-opoziční lež definitivně odhalena. Nic není definitivní, jak sprostě lhali celý den: https://t.co/zAHRHk79md — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 2 декабря 2019 г.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Podle mluvčího EK je zpráva konečná. Neznamená to však konec celého řízení. Z článku 145 nařízení EU o fondech vyplývá, že v případě nesouhlasu členského státu se závěry komise má právo vysvětlit svůj postoj během slyšení, jež uspořádá EK a poskytnout další informace, které se vztahují k řízení.

Andrej Babiš již v pondělí oznámil, že Česká republika přijímat výsledky auditu odmítá, což znamená, že celý proces se může protáhnout na několik měsíců. Po převzetí českého překladu zprávy bude mít Praha dvouměsíční lhůtu na reakci. V případě rozhodnutí komise o tom, že dotace, jež dostala skupina Agrofert, byly vypláceny neoprávněně, Česká republika má právo se přít o výši vrácených prostředků.