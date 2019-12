Petříček ukáže Čechům těžké osudy sirotků v Řecku. Ať si vezme pět Afghánců domů či do Havlova auta, reaguje Vyoral

Petříček na setkání s novináři v Lidovém domě v pondělí 2. prosince oznámil, že by rád ukázal Čechům těžké životní příběhy sirotků a zlepšil jim dětství. Dodal, že dobrovolné přijetí dětí z uprchlických táborů v Řecku by nepoškodilo českou odmítavou pozici ohledně povinných kvót na rozdělování migrantů mezi země Evropské unie, na jejichž odmítání se shodne s premiérem i prezidentem.

„Myslím, že toto dobrovolné gesto by neohrozilo jakkoli naši pozici ve vztahu ke kvótám, kde se obě vládní strany, jak ČSSD, tak ANO, jasně vyjadřujeme, že povinné kvóty odmítáme,“ řekl Petříček.

Podle něj je tu prostor pro individuální humanitární gesta.

„Nevylučuje to možnost dobrovolného humanitárního gesta pomoci několika desítkám dětí, aby měly například cestu k lepšímu vzdělání. Můžeme předejít tomu, že v táborech mohou být vystaveny vlivu radikálních islamistických skupin. Na nějakou dobu mohou žít normální život a našly by domov u českých rodin, které se k tomu hlásí. Mohli bychom na chvíli pomoci, aby měly lepší dětství,” oznámil ministr Petříček.

„S panem předsedou Hamáčkem jsem v kontaktu. Nemyslím, že by se tomu úplně bránil, ale hledáme teď cestu, o jaké děti by se jednalo. Možná by bylo dobré české veřejnosti ukázat jejich příběhy, protože si neprošly ničím jednoduchým,” dodal Petříček.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček vyzval Řecko, aby dodalo informace o konkrétních dětech, které by Česko mělo převzít. Ministr vnitra uvedl, že je potřeba prověřit, zda nepředstavují bezpečnostní riziko . Ministr vytrvale opakuje, že do Česka nevpustíme lidi, kteří se v řeckých táborech vydávají za nezletilé bez doprovodu, ale ve skutečnosti jim často bývá více let.

Již minulý týden ministr prohlásil, že by Česko mělo děti přijmout bez kamer a zbytečné pozornosti.

„Můj osobní postoj je, že bychom měli dětské válečné uprchlíky přijmout, ale bez kamer a fotících se politiků. Pojďme to udělat bez zbytečné hysterie na obou stranách, aby to byl skutečně humanitární čin, nikoliv PR akce kohokoliv,” uvedl ministr v rozhovoru pro ČT.

Reakce na Petříčkovy výroky

„To, že pan Petříček dělá, co mu úředníci na MZV nalinkují, a pokračuje v zahraniční politice TOP 09, určitě nepomáhá českým firmám v některých zemích. Spíš by měl občas sedět v Černínském paláci, řídit ministerstvo, šetřit náklady resortu a řešit kybernetickou bezpečnost,” uvedl premiér.

V rozhovoru pro Právo premiér Andrej Babiš k otázce přijímání dětí z uprchlických táborů uvedl, že je pro něj hlavním partnerem Hamáček, nikoliv Petříček.

V reakci na nedávné prohlášení ministra zahraničí komentátor Tomáš Vyoral na Facebooku porovnal Petříčka s hrdinou animovaného seriálu Simpsonovi Ralphem Wiggumem, který je známý svými nelogickými účinky.

„Ukáže Ralfík Wiggum Čechům taky gangy vousatých dětí ve Švédsku a příběhy domácích? Příběhy českých sirotků? Soudruhu, vemte si s Pochem pět Afghánců domů, nebo do Havlova auta a dejte lidem pokoj!“ napsal.

Syrští sirotci v Řecku

Dříve řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prohlásil, že stát se postará o čtyři tisíce dětí bez doprovodu, které dorazily společně s uprchlíky. Nyní v Řecku pracuje řádově 60 struktur, které přijímají kolem 1 200 dětí především na základě iniciativy nevládních organizací nebo Mezinárodní organizace pro migraci.

V záři se Mitsotakis obrátil na další evropské státy, včetně Česka, aby pomohly s rozmístěním sirotků. Ministr vnitra Jan Hamáček od něj dostal dopis, ve kterém ho žádá, aby Česká republika přijala 40 dětí z uprchlických táborů. O dopisu se ale veřejnost dozvěděla až o dva měsíce později.

Výzva z domova

V loňském roce syrská vláda vyzvala uprchlíky, aby se vrátili domů. Úředníci se často během televizních vystoupení a rozhovorů obracejí na Syřany v zahraničí se žádostí o návrat, uvedl portál NBC News.

Od 18. července 2018 se do Sýrie vrátilo téměř 477 tisíc uprchlíků: více než 150 tisíc z Libanonu, téměř 326 tisíc z Jordánska.